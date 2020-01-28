85歲比利時前國王終認51歲私生女　曾拒做DNA測試遭日罰5000歐元

英國廣播公司（BBC）28日報道，比利時前國王阿爾貝二世（Albert II）私生女的認親爭議終於塵埃落定，在DNA鑑定顯示兩人為血親後，阿爾貝二世承認他曾婚外生女。過去聲稱是他私生女的藝術家博埃爾（Delphine Boël）的確就是他的親生女兒。

此案從1999年阿爾貝二世妻子的一部非授權自傳展開，書中稱當時擔任國王的阿爾貝二世有一名私生子。現年51歲的藝術家博埃爾在2005年的一項訪問中，聲稱阿爾貝二世是她的生父，她的母親是德塞利斯隆尚男爵夫人（Baroness Sybille de Selys Longchamps），男爵夫人在1966-1984年之間、阿爾貝二世還是王子時發生婚外情。

藝術家博埃爾（左）曾自稱是比利時前國王阿爾貝二世的私生女，阿爾貝二世現已在DNA鑑定出爐後承認，博埃爾的確是他的女兒。圖為2008年檔案照，博埃爾在布魯塞爾市，手持自己的著作《剪斷臍帶》（Cutting the Umbilical Cord）（美聯社）

此案纏訟多年，現年85歲的阿爾貝二世在位期間依法得免訴訟，2013年他因健康因素退位後，正式被告，但他多年來拒絕接受DNA檢測，直到最近。

博埃爾的律師說，阿爾貝二世認女，對博埃爾而言是一種「解脫」。律師還說，博埃爾之所以與阿爾貝二世打官司，是希望「避免自己的子女承受此一重擔」，她的人生「因追索自己的身世而長期陷入噩夢之中」，「她有一個粗暴否認她身世的生父」。

比利時前國王阿爾貝二世及前王后葆拉（美聯社）

阿爾貝二世的律師說，阿爾貝二世在得知DNA鑑定結果，且科學結論指出他就是博埃爾的生父後，決定停止打官司，「現在他接受博埃爾是他的第四個孩子」。由於阿爾貝二世長期不接受DNA鑑定，比利時上訴法庭去年5月裁定，他必須每日支付5000歐元（約4.29萬港元）給博埃爾，直到他願意接受DNA鑑定。

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