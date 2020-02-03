張成澤遺孀再露面：金正恩消失6年多的姑姐

原標題：【分析資料】金正恩姑姑金敬姬公開活動長期中斷背景和重啟意義 作者：世宗研究所朝鮮研究中心主任 鄭成長 譯者：許嘉蕾

金日成的女兒、金正日的妹妹、朝鮮勞動黨委員會委員長金正恩的姑姑金敬姬（김경희/Kim Kyong-hui，亦譯作金慶喜），於2013年9月最後一次在公開場合露面後「消失」，被多方認為已被「處決」。然而時隔6年零4個月，金敬姬於2020年1月25日出現在朝鮮三池淵劇場，同金正恩、李雪主、金與正一起觀看演出。

金敬姬此前最後一次公開活動，是2013年9月9日出席慶祝朝鮮政權成立65周年工農赤衛軍閲兵式及朝鮮內務軍協奏團紀念演出。

但在該公開活動前後，金敬姬一直因腎功能衰竭、高血壓、腦腫瘤、腳趾問題等接受手術和治療。

據悉，金敬姬已於2012年在新加坡入院接受治療，2013年5月赴巴黎接受腦腫瘤治療，同年9月至11月前往俄羅斯接受腳部手術。

2013年12月15日朝鮮公布的金國泰國家葬儀委員會名單上列有金敬姬的名字，此後金敬姬於瑞士接受治療後回國，由於健康狀況惡化長期住院治療。

金敬姬的健康狀況一度十分危急，但此後逐漸恢復。從1月25日觀看春節紀念演出來看，目前金敬姬已恢復得相當不錯。

值得注意的是，金敬姬的名字出現在2013年12月12日張成澤被處以死刑後公布的黨中央檢閲委員會委員長金國泰的國家葬儀委員會名單上。此後金敬姬也曾在金正恩的紀錄片中露面，因此比起因張成澤事件受牽連，金敬姬長期中斷公開活動應同其健康問題有更密切的關聯。

雖然金敬姬再次於正式場合露面，但由於她目前並未在勞動黨中央委員會政治局擔任任何職務，2010年勞動黨第三次代表大會上選出的黨中央委員會政治局委員和候補委員的32名人員目前僅剩崔龍海一人，朝鮮權力精英全面「換血」後，金敬姬幾乎沒有在政治上發揮影響力的餘地。

金敬姬時隔許久再次出現在公開場合，最重要的意義是消除金正恩家族的不和傳聞，對外展示白頭山血統的團結，併為金正恩的正面突破路線提供內部力量。

若「白頭山血統」的金敬姬死亡，朝鮮沒有任何理由隱瞞這一事實。因此在金敬姬消失期間，曾主張金敬姬死亡的朝鮮前總理姜成山女婿、報道此事的CNN、主張金敬姬被毒殺的日本《產經新聞》對金敬姬的「復活」持有什麼立場令人好奇。