美民主黨艾奧瓦州「黨團會議」　「蛇齋餅糭」可能左右選情

美國民主黨首場總統「初選」2月3日會在艾奧瓦州（Iowa）舉行。當地會以「黨團會議」（Caucus）形式舉行，在這個特別的初選中，一些供應與會者的「甜頭」如免費的曲奇，更可能會左右選情。

美式「蛇齋餅糭」左右選情

艾奧瓦州黨團會議在州內不同場地同時舉行，有如一場場社區聚會。選民在排隊支持心水候選人同時，又能與其他人討論、聊天及拉票。

在以往的黨團大會中，不同候選人團隊都會分發免費曲奇餅或點心，「討好」尚未確定投票意向的選民來聆聽政見，所以好味的免費曲奇或能左右選情。

《英國廣播公司》（BBC）指出，如今一些黨團大會地點禁止㩦帶食物，但免費曲奇在艾奧瓦州的影響力仍不容忽視。

黨團會議：報道指出免費曲奇可能左右選情。圖為2月2日一名艾奧瓦州婦女自製的桑德斯曲奇。（AP）

有時要拋銀仔決定

在黨團會議中，會按各候選人的支持者數目，換算成相應比例的「鎮黨團選舉人」（County Convention Delegates）；「鎮黨團選舉人」而被換算成「州選舉人等值」，並折算為全國黨代表大會席位。

若兩名候選人的得票相同而無法平均分配「鎮黨團選舉人」時，就要看看「幸運之神」站在哪一方——以拋銀仔（硬幣）的方式決定選舉人誰屬。

黨團會議：美國民主黨艾奧瓦州黨團會議會在2月3日晚上7點開始（即香港時間2月4日早上9時）。（AP）

17歲及非民主黨人可投票？

艾奧瓦州民主黨黨團會議允許17歲的年輕人參與，前題是他們需要在11月總統大選時年滿18歲。雖然只有註冊的民主黨人可以參與會議，但人們可以在網站或即場登記入黨，甚至是轉換黨籍。

海外也能投票？

艾奧瓦州黨團會議會在當地2月3日晚上7點（即香港時間2月4日早上9時）開始，該州在本屆首度設立衛星直播大會，92個遙距場地設在美國及歐洲各地。由於擔憂網絡安全，黨團大會未能使用遙距電子投票，選民仍是要準時親身到達各會場參與。

艾奧瓦州黨團會議程序複雜又耗時甚長，所以有分析認為，這更考驗選民對選舉及候選人的支持與熱情。