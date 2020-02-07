特朗普慶祝闖過彈劾案一關　得戚囑妻「裱起」報章頭版

美國參院投票2月5日否決眾議院針對美國總統特朗普（Donald Trump）的兩項彈劾指控，特朗普被宣告無罪。特朗普2月6日在白宮發表了慶祝講話。

特朗普說他自從贏得總統大選之後就一直被民主黨人針對，他指眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）是可怕的人（horrible person）和情報委員會主席希夫（Adam Schiff）是可怕、惡毒的人。

特朗普重温了一些他早前的經歷，包括「通俄門」調查和2016年大選。他補充說：「如果我沒有炒掉（聯邦調查局前局長）科米（James Comey）——他是個災難，我現在可能都不會站在這裏。」

特朗普在演講中一度舉起《華盛頓郵報》頭版，上面寫着「特朗普無罪」。他說：「這就是最終結果。」

特朗普隨後把報紙遞給身在台下的第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）。他還說：「我們可以拿它回家，親愛的。我們或者可以將它裱起來（笑）。我跟您說（笑），這是我看過《華盛頓郵報》上唯一一個好的標題。但所有報紙都一樣……」

特朗普表示這是一個值得慶祝的日子，因為我們經歷了地獄一般的幾個月。他在演講中還讚揚了他在國會中支持的共和黨人，包括參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）、來自加州的國會眾議員努涅斯（Devin Nunes）和來自紐約州的國會眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）。

在演講的結尾，特朗普因為他被捲入這次彈劾案向他的家人致歉。隨後，特朗普的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）和第一夫人梅拉尼婭走上講台擁抱他。

據悉，由民主黨人掌控的眾議院2019年12月表決通過兩項針對特朗普的彈劾條款，正式指控他「濫用職權」和「妨礙國會」。共和黨把控的參議院2月5日下午就兩項條款分別投票。

參議院投票否決了兩項針對他的彈劾指控，宣告特朗普無罪。參議院首先就「濫用職權」指控的投票，結果是48票有罪52票無罪。參議院接着就「妨礙國會」指控的投票結果是47票有罪53票無罪。針對特朗普的兩項指控均未越過彈劾門檻。依據美國憲法規定，彈劾條款必須獲參議院至少三分之二成員即67名參議員支持，才能宣告總統有罪。