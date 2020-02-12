【英國王室】哈里梅根首次出動搵真銀　一場演講袋40萬英鎊

英國哈里王子（Prince Harry）和夫人梅根（Meghan）2月6日在美國邁阿密（Miami）出席由投資銀行摩根大通（JPMorgan）的活動，並發表演講。英國《鏡報》報道，今次哈里和梅根首次出動「搵真銀」，報酬達40萬英鎊。

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據指，活動「另類投資峰會」（Alternative Investment Summit）在南灘1號酒店（1 Hotel South Beach）舉行，參加者包括棒球明星洛迪古斯（Alex Rodriguez）、籃球明星「魔術手」莊遜（Magic Johnson）和億萬富豪克拉夫特（Robert Kraft）。

《紐約郵報》引述知情人士指，與哈里夫婦有交情的美國著名主持人金（Gayle King）首先向在場人士介紹梅根。梅根談到對丈夫的愛，之後再介紹哈里。哈里開始提到精神健康的問題，指過去三年接受治療，嘗試克服失去母親的傷痛，也談到童年的事情如何影響他。

知情人士透露，哈里亦有談到「出走王室」（Megxit），指事情對他和梅根而言都非常艱難，同時不後悔卸下高級王室成員身份的決定，因為他想保護家人，不希望梅根和兒子阿奇（Archie）經歷他兒時經歷過的事情。

哈里梅根「自力更生」的行為卻惹來網民批評。哈里在演講提及已故母親戴安娜王妃（Princess Diana），被網民指是「消費」戴安娜的死來賺錢，要求完全褫奪他們的封號。也有人批評，哈里和梅根雖然不時將環保問題掛在口邊，卻從對化石燃料公司注資數十億美元的摩根大通收取報酬。