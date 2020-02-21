特朗普揶揄《上流寄生族》奪奧斯卡　籲讓荷里活經典回歸

美國總統特朗普2月20日在一場競選集會上揶揄締造歷史、奪得奧斯卡最佳影片殊榮的韓國電影《上流寄生族》，說他希望荷里活能再拍出像1939年《亂世佳人》那樣的經典大作。

諷刺韓國現代社會貧富差距問題的黑色幽默劇情片《上流寄生族》（Parasite），本月稍早成為第一部拿下奧斯卡最佳影片獎的非英語電影，此外還捧回最佳導演、最佳原著劇本和最佳國際影片（原最佳外語片）大獎，成了奧斯卡最大贏家。

特朗普在科羅拉多州科羅拉多泉（Colorado Springs）的集會對台下群眾說：「今年的奧斯卡有多糟？你看到嗎？得獎的是……一部韓國電影。」

他接着說：「這到底是怎麼回事？在貿易方面，我們跟韓國的問題已經夠多了。他們居然把年度最佳影片頒給一部韓國電影？」

在2016年喊出「美國優先」競選口號的特朗普說，讓荷里活黃金年代經典巨作回歸的時候到了。

他對着數以千計支持者說：「我們能讓《亂世佳人》（Gone with the Wind）那樣的經典作品回歸嗎？拜託。」80年前奪下奧斯卡最佳影片的亂世佳人講述美國內戰時期一段史詩般的愛情故事。