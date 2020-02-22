【英國王室】哈里王子與梅根宣布棄用「薩塞克斯王室」品牌

英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）2月21日宣布，他們決定不再使用「王室」（Royal）二字，包括在他們創設的「薩塞克斯王室」（Sussex Royal）品牌。兩人計劃成立的非牟利組織也不會以此命名。

英國薩塞克斯公爵哈里王子與夫人梅根2月21日宣布，2020年春季起不再以「薩塞克斯王室」的個稱號。圖為兩人2019年10月15日在倫敦出席活動。（Getty）

↓↓↓想回顧更多有關哈里與梅根的新聞，請點擊放大觀看：

+ 6 + 5 + 4

這對夫婦的發言人稱：「在公爵和公爵夫人專注於成立一個新非牟利組織的計劃時，鑒於英國政府圍繞『王室』這個字的使用（有）特別規定，因此有關方面已同意，在他們的非牟利組織於春季被宣布成立時，將不會命名為『薩塞克斯王室基金（Sussex Royal Foundation）』。」

發言人還表示：「薩塞克斯公爵及公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）在2020年春季後，不打算（再）在任何領域使用『薩塞克斯王室』發佈公告。」

哈里夫婦的網站與社交媒體以「薩塞克斯王室」為名。兩人2019年6月21日還以此名稱向知識產權辦公室註冊過百項商品的商標，項目涵蓋慈善籌款，還有教育、服裝、報紙和雜誌等。發言人指出，這些註冊申請已取消。

哈里和梅根19日稱，兩人將在3月31日起不在是王室高級成員。按照白金漢宮1月18日發表的聲明指，兩人今後不再使用殿下（HRH）銜頭，也不再是在職王室成員。

英國《每日郵報》18日引述一名匿名消息人士稱，在他們做出這個決定後，這個結果是無可避免，但肯定對他們夫妻倆構成打擊，「因為他們已向這個品牌投資所有東西」。消息人士稱英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）這樣做也是沒有選擇之下的結果。

薩塞克斯公爵夫婦原來的計劃是以「一半一半」的形式留在王室，既減少相關職責，又能保住頭銜，只是事實已證明不可行。英女王已表明，如他們不再履行公職以及尋找商機，他們不能再以王室成員的身份宣傳自己。