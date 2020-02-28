印尼官員稱異性泳池同游會令女性懷孕　網民炮轟

印尼一名保護兒童高級官員上周稱男女不應同池游泳，因如有男子在池中射精會令婦女有機會受孕。不少網民對於如此沒常識的言論大肆批評和嘲笑。

印尼媒體Tribun Jakarta報道，任職印尼兒童保護委員會的專員的西蒂（Sitti Hikmawatty）警告，如精子強壯的男子在水中射精，有可能導致池中女性懷孕。

她在接受Tribunnews.com訪問談及青少年懷孕的議題是指出：「在泳池中有些精子是非常強壯的。如一個人（男子）的性慾被喚起並（在泳池）射精，可能會（導致女性）懷孕，即使（他們）沒有發生性行為。」

印尼醫生協會（Indonesian Doctors Association，IDI）的會長納扎爾（Nazar）之後指出，女性不可能在泳池中受孕。她指出，泳池水有氯及其他化學物質，精子是不能在這些條件下生存。

印尼一位有多達170萬追隨者的「醫生KOL」也發文回應。博客Blog Dokter寫道：「再次提醒你，如果你根本不了解健康問題，最好保持安靜。否則你的言論會導致焦慮與恐慌。」他說：「我在此強調，與異性一同游泳不會懷孕。不是所有在游泳的男人都會射精，以及精子是不能在有氯的泳池水中生存，更不要說游到（女性的 ）陰道了。」

除了上述兩人，有些印尼網民亦批評西蒂的言論，指她應為有關言論辭職或是被炒。

西蒂被專家及網民在網上「狂炸」之後，23日發聲明向公眾道歉，稱這是個人言論，以及她收回有關言論。政府已組成一個3人委員會，將決定是否對西蒂進行制裁。