【新冠肺炎】朝鮮軍演只有金正恩「露面」　官兵「蒙面」嚴防病毒

路透社引述朝鮮中央通訊社29日報導，該國努力防治新冠肺炎疫情爆發之際，朝鮮領導人金正恩罕見公開露面，視察及指導軍事演習。朝鮮政府公布的照片顯示，金正恩身邊高階軍官都戴黑色口罩，但金正恩沒戴。

至今為止，朝鮮尚未通報新冠肺炎確診案例。不過，當局規定出現症狀的民眾要隔離1個月，朝鮮也已採取「高強度」防疫措施，包括加強機場、港口等邊境檢查。

朝中社另一篇報道中指出，金正恩召開勞動黨政治會議，討論更嚴格執行「最高級防疫措施」以防止病毒傳播。報導指出，金正恩表示，「萬一疾病失去控制傳入我們國家，將會導致嚴重後果。國家的防疫系統不允許特殊個案」。

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金正恩指示官員「關閉疾病可能散佈的所有通道和空間，加強檢查、檢驗和檢疫」。另外，美國有線新聞網絡（CNN）28日引述匿名消息人士報導，部分國家計劃撤離駐朝鮮外交官員。

朝鮮至今雖尚無確診案例，多位衛生官員曾指出，朝鮮很容易爆發疫情，因為它接近中國大陸，且醫療能力有限。

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CNN報道引述消息來源指出，德國使館和法國、瑞士駐平壤辦事處將會完全關閉。其他與朝鮮有邦交的國家計劃縮小運作規模。消息來源表示，「我預計大約有60人在（撤離）班機上」。

俄羅斯媒體28日報道消息人士透露，平壤的外國外交人員近日將由專機送往俄羅斯的海參崴市。駐朝鮮的外國外交官2月初即處於完全隔離狀態，不得離開住所，所有進出朝鮮的班機也遭取消。有20多國在朝鮮設有使館，外交人員的確切人數不確定，估計有數百人。

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