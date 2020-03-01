【美民主黨初選】荷里活明星各有所好　黑寡婦湯漢斯捐錢畀邊個？

競逐美國民主黨總統候選人提名資格的候選人，大概會在3月3日的「超級星期二」分出高下。在荷里活，許多主流明星或名人都有一個共同願景，就是不希望看到特朗普成功連任。不過對於要支持哪位民主黨參選人，他們卻是「鹹魚青菜，各有所好」，以至他們的銀彈助選亦有嚴重分歧。 荷里活向來是總統候選人競選募款的重要來源之一，究竟誰是各大明星心中所好？聯邦獻金紀錄可以為大家提供答案。

荷里活向來是總統候選人競選募款的重要來源，究竟誰是各大明星心中所好？（AP）

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候選人各有支持

法媒翻查聯邦獻金紀錄，前副總統拜登（Joe Biden）得到影帝級人馬湯漢斯（Tom Hanks）捐款。

女參議員沃倫（Elizabeth Warren）就得到荷里活女神、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）開支票。

有趣的是，喜劇《歡樂酒店》（Cheers）演員丹森（Ted Danson）向沃倫捐出最高額的2800美元，但他的妻子瑪麗史汀柏格（Mary Steenburgen）卻支持拜登。

《星空奇遇記》（Star Trek）男星喬治武井（George Takei）就「買兩邊」，既捐錢給拜登，又捐給印第安納州南本德市（South Bend）前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）。

布蒂吉格同時贏得莎朗史東（Sharon Stone）、動作影星奇雲高士拿（Kevin Costner）及《回到未來》主角米高霍士（Michael J. Fox）的支持。

左翼參議員桑德斯（Bernie Sanders）就贏得蘇珊莎蘭登（Susan Sarandon）等人支持。西爾弗曼（Sarah Silverman）等名人3月1日更會到他洛杉磯的造勢大會站台。

民主黨初選：左翼參議員桑德斯目前是初選聲勢最好的「領頭羊」。（Getty）

荷里活明星拿不定主意

這些多樣化的捐款與2016年一面到支持希拉里（Hillary Clinton）形成鮮明對比。

洛杉磯的民主黨策略分析師卡里克（Bill Carrick）指出，部分原因是可能是候選人太多，因此不少名人捐款給最多的3位參選人。

加州首府沙加緬度（Sacramento）的民主黨分析師馬維利奧（Steve Maviglio）就解釋，對於誰最有機會擊敗特朗普，這些明星和大家一樣，都是既茫然又困惑。

民主黨初選：前副總統拜登在南卡羅萊納州的初選中取得遲來的勝利。（AP）

候選人不同「籌旗」策略

報道指出，一些排在民調前段的候選人放棄在荷里活舉辦私人募款活動。桑德斯及沃倫雖獲部分名人支持，卻批評荷里活典型的富人閉門晚宴，偏好以大量小型網上捐款會取代。卡里克解釋指，他們沒有在荷里活花時間，因為他們心中沒有募款目標。

億萬富豪彭博（Michael Bloomberg）則是自籌資金，比起電影明星，他更需要爭取加州民選官員的支持。

這也為拜登及布蒂吉格等人，留下了豐厚的雞尾酒會、晚宴和午餐會等資源。當中拜登已着手動員他擔任參議員及副總統期間所建立的荷里活人脈。他計劃出席4日由派拉蒙影業（Paramount Pictures）前老闆蘭辛（Sherry Lansing）主持的一場大型籌款活動。

民主黨初選：億萬富豪彭博被視為初選黑馬，圖為他在2月28日在田納西州發表演講。（AP）

荷里活籌款還看特朗普？

卡里克指出，荷里活名流籌款最重要的催化劑就是總統特朗普。馬維利奧就認為，荷里活自2016年大選已有反特朗普熱潮，這種情緒至今已有些淡然無味。因為人們每天、在每個層面都接觸到反特朗普。