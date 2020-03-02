哈里Meghan Markle返英不帶阿奇　媒體指英女王見不到曾孫感失望

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英國哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）鬧出走風波，隨着兩只剩一個月就卸下身為在職王室成員的身份、將生活重心放在北美洲，再度成為媒體熱門報導焦點，最近《星期日泰晤士報》指出梅根、哈里從加拿大飛回英國出席活動，卻未帶兒子阿奇（Archie），把阿奇留在加拿大由保母與友人照顧，報道中更指出，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）非常不開心及失望。

《太陽報》更指出，自從阿奇出生之後，其他王室成員便很少看到這個可愛的小孩，全因阿奇一直都陪伴在哈里、梅根身旁，如今兩人飛到加拿大，更把阿奇帶在身邊，讓英女王今年還未能看到曾孫，也對其他友人表示非常難過且沮喪，再加上哈里、梅根身在加拿大，使得保安費用增加5萬英鎊，這些恐怕也將是英國納稅民眾買單。

英國白金漢宮1月18日發聲明，哈里與梅根此後不得再使用殿下頭銜，兩人其後亦宣布在2020年春季後不會使用Sussex Royal這個品牌，他們卻在其網站上發表聲明，指出「不管君主政體或英國內閣在海外使用「皇室」這字都沒有管轄權」，有輿論認為這是公然反駁英女王，也引發國際各界更多關注。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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