杜拜酋長與前妻對簿公堂揭開廿年醜聞　公主被拐遭虐打王妃收恐嚇

電影《婚姻故事》（Marriage Story）的男女主角因為離婚而對簿公堂，互揭瘡疤。現實中，杜拜王室的醜聞也因為一場爭奪撫養權的官司而揭開。 杜拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）前妻哈亞王妃（Princess Haya）2019年帶同兩名子女逃亡到英國，並在倫敦的高等法院與前夫爭奪撫養權，指出穆罕默德曾經綁架兩名女兒，並向哈亞發出恐嚇。

哈亞王妃是約旦已故國王侯賽因（King Hussein）的女兒，也是現任國王阿卜杜拉（King Abdullah）同父異母的妹妹。2004年哈亞和穆罕默德結婚，成為對方的第六任妻子。2019年，哈亞被指與英籍保鏢有婚外情，擔心安全而帶同兩名子女逃亡到英國。

哈亞王妃與律師2月28日抵達高等法院。哈亞被指2019年帶同近3200萬美元與子女逃亡到英國，申請強迫婚姻保護令和禁止騷擾令。（Getty Images）

杜拜公主被拐走遭虐打

經過多個月的司法程序，法官麥克法蘭（Andrew McFarlane）的裁決3月5日公開。法官認為穆罕默德曾經安排綁架另外兩名女兒，哈亞的子女也有機會遭到同樣對待。

穆罕默德與另一名妻子所生的女兒莎姆薩（Sheikha Shamsa）2000年逃離王室位於英國薩里（Surrey）的莊園。穆罕默德後來派人到劍橋郡（Cambridgeshire）綁架當時只得18歲的莎姆薩，帶她回到杜拜。劍橋郡警方曾要求到杜拜調查案件但被拒。

莎姆薩的妹妹拉提法（Sheikha Latifa）亦曾兩度離家出走。2002年逃走失敗後，拉提法被父親囚禁逾3年。2018年，拉提法在印度對開的公海被帶走，被迫返回杜拜接受軟禁。拉提法曾發布短片聲稱被虐打，法官亦認為短片可信，並形容兩名公主的自由被剝奪。

哈亞王妃2月26日抵達高等法院。哈亞年輕時到英國留學，曾是全職馬術運動員，代表約旦出戰2000年悉尼奧運。私下與英女王和其他英國王室成員也有交情。（路透社）

單方面離婚 發出死亡恐嚇

法官也相信哈亞收到來自穆罕默德的威脅。在2017年或2018年某個時間，哈亞和保鏢發生婚外情。在哈亞不知情的情況下，穆罕默德於哈亞父親逝世20周年紀念日與對方離婚。

之後穆罕默德的手下曾多次威脅哈亞，包括有直升機在哈亞的屋外降落，威脅將她帶到偏遠沙漠的監獄。哈亞也收到匿名字條，寫道：「我們會帶走妳的兒子——妳的女兒是我們的——妳的生命結束了。」哈亞曾兩次在床上發現放有保險掣沒有開的槍。

穆罕默德甚至發表題為《你活過你死去》（You Lived and You Died）的詩，內容寫道：「你背叛最珍貴的信任，你的把戲原形畢露，你說謊的時間已結束，我們是什麼抑或你是什麼都不再重要。」哈亞認為是對她的直接威脅。法官認為，哈亞2019年初離開杜拜時，夫婦關係已經跌至谷底。

身兼阿聯酋總理的穆罕默德未有親自出席聆訊。圖為穆罕默德2011年6月16日在英國出席賽馬活動。（路透社）

法官2019年12月作出有關裁決，但穆罕默德入稟要求禁止傳媒報道，最高法院最終駁回申請，判決3月5日公開。穆罕默德透過律師發聲明指，判決講述的只是單方面的故事，並批評公開判決內容未能保護子女避免成為傳媒的焦點。