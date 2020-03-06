【英國王室】哈里梅根宣布脫離王室後　首次聯袂出席國內活動

英國薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）3月5日在倫敦出席活動，是兩人宣布脫離王室以來首次一同在英國公開現身。

哈里與梅根3月5日首次在國內公開亮相。圖為兩人在倫敦出席Endeavour Fund頒獎典禮後，手牽手離場。（Reuters）

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有圍觀者發出噓聲

兩人當天出席的活動是一年一度的Endeavour Fund Awards頒獎儀式。有關獎項是用來褒獎那些生病或受傷的軍人，表揚他們在過去一年參加冒險挑戰或運動比賽所獲得的榮譽。

梅根和哈里當天下車時，現場落起滂沱大雨。有圍觀民眾發出歡呼聲，但媒體也提到，有一名圍觀者發出一陣響亮的噓聲。

哈里夫婦2月19日稱，兩人將在3月31日起不再是王室高級成員。哈里決定不再履行王室職務和移居加拿大後，王室仍允許哈里與一些他作為贊助人的組織保持合作，當中包括Endeavour Fund基金會。

哈里還會在3月6日出席英國一個賽車博物館開幕儀式。他與梅根9日也將出席於倫敦西敏寺舉行的英聯邦日（Commonwealth Day）慶典，屆時會與英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）和其他王室主要成員碰面。