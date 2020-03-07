特朗普任內第四位幕僚長誕生　白宮「大管家」唔易做

美國總統特朗普（Donald Trump）一向難服侍。上任以來，白宮不時上演人事大地震。隨特朗普宣布任命共和黨眾議員梅多斯（Mark Meadows）出任白宮幕僚長，接替署理職位14個月的馬爾瓦尼（Mick Mulvaney），任內四號「大管家」終於誕生。 馬爾瓦尼之所以被「燉冬菇」，除了是因為失言掀起「通烏門」彈劾風波之外，也是特朗普在大選前重整旗鼓的機會。不過也再次證明，幕僚長「呢份工唔易做」。

誰是梅多斯？

梅多斯在2012年的後茶黨浪潮首次當選聯邦眾議員，之後迅即成為共和黨保守派的新世代領袖。梅多斯原本在2016年大選支持共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz），其後改為支持特朗普，自此成為特朗普堅實的支持者。

梅多斯曾出任眾議院自由黨團會主席。2019年，梅多斯宣布不尋求連任北加州的聯邦眾議員席位，並指預計加入特朗普班子，但未知會是什麼職位。據指，梅多斯3月5日接獲正式通知，特朗普3月6日宣布任命。梅多斯甚至即時「坐正」，並非如馬爾瓦尼署理職位。

馬爾瓦尼的表現本來不過不失，但因為說錯話「闖禍」而成為「罪人」，難逃被「燉冬菇」的命運。（美聯社）

換了再換 四年四位幕僚長

幕僚長除了是總統的左右手外，更有「守門人」之稱，重要程度可見一斑。幕僚長工作本來已經非常複雜，在特朗普這名「老闆」的影響下，甚至變成白宮「三煞位」。

特朗普三位幕僚長的管治風格都不同，但都難逃同一命運。一號幕僚長普里伯斯（Reince Priebus）只得半年「壽命」。二號幕僚長凱利（John Kelly）的鐵腕手段卻得罪特朗普的心腹，也令行事隨心的特朗普大感不滿。凱利和特朗普爭執不斷，互斥「瘋子」和「白痴」。最終這名四星上將在心力交瘁下請辭，黯然離開白宮傳聞他曾指是「悲慘世界」的地方。

三號馬爾瓦尼便識趣得多，採取自由放任政策，表明所管理的只是白宮職員，而非總統。「讓特朗普做特朗普」成為馬爾瓦尼的「左右銘」，改為注重提高白宮的士氣，並積極爭取議員支持。一直以來，馬爾瓦尼的表現可說是不過不失。

直到爆出「通烏門」事件，馬爾瓦尼「鬼拍後尾枕」為彈劾危機火上加油。2019年10月中，馬爾瓦尼承認特朗普扣起國會批出對烏克蘭的約4億美元軍事援助，施壓對方調查前副總統拜登（Joe Biden），並形容是「交換條件」。雖然他想「補鑊」，但據指特朗普一直無視馬爾瓦尼，跟他唱反調，只是等到彈劾風波結束後手起刀落。

前白宮幕僚長凱利上任初期與特朗普關係良好，但軍人出身的凱利多次出言頂撞，淪為變白宮「邊緣人」，2018年底雜職。（Getty Images）

特朗普特別難服侍？

特朗普有廣為人識的金句「You're fired」（你被解僱了）。這種高調炒人的手法，在他從職場創業真人騷主持「轉職」為總統後繼續。特朗普做事不按章法，愛用Twitter公布消息和責怪部下，甚至對下屬來個「一Tweet即炒」。這種做法和心態或令管理人手和重視秩序的幕僚長無所適從，卻又不得「看着辦」。

西翼辦公室內有不少特朗普的親人，例如女兒伊萬卡（Ivanka Trump）和女婿庫什納（Jared Kushner），在公在私均與總統有聯繫，這種裙帶關係或令身為外人的幕僚長備受掣肘，難以嚴格執行指令。更令幕僚長頭痛的是，工作不時牽涉白宮東西翼人手安排。凱利傳曾因處理手腕不夠圓滑，被第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）告狀。