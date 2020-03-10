特朗普轉發拜登演講片段　卻遭Twitter加上「假新聞」標籤

社交網站Twitter向來宣稱要打擊假新聞，該網站3月9日把美國總統特朗普（Donald Trump）轉發的一個影片加上「遭操縱的媒體」（manipulated media）標籤，就引來熱議。影片內容為前副總統拜登（Joe Biden）的演講片段。

特朗普轉發的推文3月9日被Twitter標為「遭操縱的媒體」。圖為他當天在華盛頓出席新聞會。（Reuters）

白宮社交媒體總監斯卡維諾（Dan Scavino）分享一條短片，在影片中，拜登演講時說到「我們只能重選特朗普」，但事實上是影片遭到刻意篡改，斷章取義。特朗普之後轉發了這則推文。

白宮社交媒體總監斯分享的影片遭Twitter標籤為「遭操縱的媒體」（Twitter截圖）

Twitter其後把這條影片標籤為「遭操縱的媒體」。Twitter解釋，這是因為該條推文違反其政策。另一方面，在Facebook上，該社交網站也在查證後把短片標記為「部分虛假信息」（partly false information）。

Twitter Safety是Twitter公司的官方賬號。這個賬號5日推文稱：「我們知道某些推文內含一些經處理的照片和影片會對人造成傷害。我們今天引入的新規則和標籤將解決這個問題，給予人們更多這些推文的大約背景。」

We know that some Tweets include manipulated photos or videos that can cause people harm. Today we’re introducing a new rule and a label that will address this and give people more context around these Tweets pic.twitter.com/P1ThCsirZ4 — Twitter Safety (@TwitterSafety) February 4, 2020

拜登的發言人巴特斯（Andrew Bates）回應稱：「這揭示特朗普和其競選團隊保持承認他們對通過拼命污衊（拜登）的依賴，他們無法用事實來擊敗拜登」。