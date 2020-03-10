【英國王室】哈里梅根現身英聯邦日慶典　最後一次履行王室職務

英國薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）3月9日在倫敦西敏寺出席英聯邦日（Commonwealth Day）慶典，這是夫婦兩人最後一次以王室在職成員身份出席公眾活動。

圖為3月9日，哈里夫婦和威廉夫婦在慶典結束後離開西敏寺。（AP）

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哈里夫婦將從3月31日起不再是王室高級成員。根據白金漢宮1月18日發表的聲明，哈利與梅根今後將不再使用包括軍方官職在內的王室頭銜，無需再代表女王出席活動，也不再獲得用於支持王室職務的公帑。

英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）和包括王儲查理斯（Prince Charles）、康沃爾公爵夫人卡米拉（Camilla, HRH The Duchess of Cornwall）、威廉王子（Prince William）與劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）在內的其他王室主要成員都有參加這個一年一度的禱告活動。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）和已懷孕的女友西蒙茲（Carrie Symonds）3月9日也有出席英聯邦日慶典（AP）

哈里夫婦和威廉夫婦當天均沒有參與女王的巡遊，這與2019年的英聯邦日慶典不同。媒體也特別關注這兩對夫婦的互動，尤其是這兩對夫婦自2019年11月中旬後便沒再見過面。

媒體報道哈里和梅根當天在座位上熱情地向凱特與威廉打招呼，不過哈里夫婦與愛德華王子（Prince Edward）和其妻索菲伯爵夫人（Sophie, Countess of Wessex）聊天時，威廉夫婦則兩人自行對話，沒有參與他們的閒談。