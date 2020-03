【英國王室】哈里梅根現身英聯邦日慶典　最後一次履行王室職務

英國薩塞克斯公爵哈里王子(Prince Harry)與夫人梅根(Meghan, Duchess of Sussex)3月9日在倫敦西敏寺出席英聯邦日(Commonwealth Day)慶典,這是夫婦兩人最後一次以王室在職成員身份出席公眾活動。

圖為3月9日,哈里夫婦和威廉夫婦在慶典結束後離開西敏寺。(AP)

↓↓↓想回顧更多有關哈里與梅根的新聞,請點擊放大觀看:

+ 6 + 5 + 4

哈里夫婦將從3月31日起不再是王室高級成員。根據白金漢宮1月18日發表的聲明,哈利與梅根今後將不再使用包括軍方官職在內的王室頭銜,無需再代表女王出席活動,也不再獲得用於支持王室職務的公帑。

英女王伊利沙白二世(Queen Elizabeth II)和包括王儲查理斯(Prince Charles)、康沃爾公爵夫人卡米拉(Camilla, HRH The Duchess of Cornwall)、威廉王子(Prince William)與劍橋公爵夫人凱特(Catherine, Duchess of Cambridge)在內的其他王室主要成員都有參加這個一年一度的禱告活動。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)和已懷孕的女友西蒙茲(Carrie Symonds)3月9日也有出席英聯邦日慶典(AP)

哈里夫婦和威廉夫婦當天均沒有參與女王的巡遊,這與2019年的英聯邦日慶典不同。媒體也特別關注這兩對夫婦的互動,尤其是這兩對夫婦自2019年11月中旬後便沒再見過面。

媒體報道哈里和梅根當天在座位上熱情地向凱特與威廉打招呼,不過哈里夫婦與愛德華王子(Prince Edward)和其妻索菲伯爵夫人(Sophie, Countess of Wessex)聊天時,威廉夫婦則兩人自行對話,沒有參與他們的閒談。