【新冠肺炎】俄羅斯：普京很健康不需病毒檢測　身邊人士全部檢測

新型肺炎疫情在全球蔓延，截至3月19日，俄羅斯已經有199人確診。克里姆林宮3月20日表示，總統普京（Vladimir Putin）身體很健康，沒有接受新型病毒檢測的必要。 不過普京其實還是「安全至上」，其身邊人員全部要接受病毒檢測，有俄羅斯媒體報道，普京早前到克里米亞出席會面活動時，參與會面的人員在活動前都要接受檢測。

普京3月17日公開現身，參觀控制和監測冠狀病毒疾病的應急響應中心（AP）

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）3月20日在回答記者有關普京是否通過新型冠狀病毒檢測的問題時稱：「普京總統沒有進行新冠病毒檢測的必要，他沒有症狀。感謝上帝，他自我感覺非常好，並且繼續工作，很好地在工作。」

佩斯科夫強調，所有總統周圍的人員都進行新冠病毒檢測，這是合理的預防措施，以便國家元首滿懷信心地繼續工作。

俄羅斯已經在莫斯科郊區建設方艙醫院，為可能大爆發的疫情做準備。（新華社）

至於與總統接觸的人員是否接受病毒檢測，佩斯科夫回答稱是，他稱「我們認為這是合理的預防措施，以便總統繼續滿懷信心地工作。他周圍的所有人都必須採取預防的措施。」

俄羅斯國防部部長紹伊古（Sergey Shoygu）在該部門的會議上表示，國防部和總參領導層已經通過病毒檢測，結果顯示無人感染。紹伊古表示：「國防部和總參領導層昨日進行新冠病毒檢測，幸運的是，無人感染。」

俄羅斯衛星通訊社3月19日報道，普京近期與克里米亞民眾舉行會面活動，有消息人士透露，為了安全起見，參與會面的人員在活動前都接受要病毒檢測，取樣本送檢。英國《每日郵報》稱，當時與普京隨行的記者都要事前接受檢測。