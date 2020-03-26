普京全副武裝視察醫院　「天線得得B保護衣」成惡搞新寵

新冠肺炎疫情肆虐全球逾160國，目前風暴核心逐漸從亞洲轉移至歐美等地，而俄羅斯至今為止堪稱「奇低無比」的確診數也引發另類關注，目前當地有658人染疫、1人死亡，甚至少於人口僅60餘萬的歐洲小國盧森堡。總統普京也一如外界的「硬漢形象」，面對來勢洶洶的病毒，對外宣稱身體健康，沒檢測的必要，但24日普京卻被抓包，視察醫院時全身包緊緊，全套鮮黃防護衣還被人笑稱是「天線得得B」。

身穿「天線得得B保護衣」的普京慘成網民惡搞新寵（點圖放大瀏覽）：

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根據外媒報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）自信表示，俄國之所以能遏阻病毒大規模傳播，都要歸功於政府的「超前部署」，早在1月便出現首起病例，月底就當機立斷關閉了中俄邊界、對有旅遊史的高危險群展開大規模的採檢，才會延緩疫情的爆發。

普京也在24日視察了位於莫斯科郊區柯蒙納爾卡鎮（Kommunarka）一所專門收留新冠肺炎病患的醫院，發布的照片中可見普京戴上護目鏡與全套鮮黃色的防護衣，並由工作人員仔細的為總統消毒，防疫措施可謂滴水不露。

全副武裝的普京進入院區視察，並對一線的醫護人員表達謝意，感謝他們對防疫工作的盡心盡力。沒想到照片曝光後，意外引起網友的熱議，原來一直給人硬漢形象的普京身著黃色防護衣竟然有點可愛：「好像天線得得B！」網友們甚至幫普京的頭上P了一根天線，彷彿真人版「拉拉」；也有人說普京像黃色小鴨或迷你兵（Minions）。

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