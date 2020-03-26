【新冠肺炎】英國查理斯王子確診　英媒：梅根禁哈里回國探父親

英國王儲查理斯王子（Prince Charles）3月25日確診感染新型冠狀病毒，他與妻子、康沃爾公爵夫人卡米拉（Camilla, The Duchess of Cornwall）在蘇格蘭自我隔離。英國傳媒引述消息人士報道，查理斯王子的媳婦、現已搬到加拿大的梅根（Meghan Markle），不准丈夫哈里王子（Prince Harry）外遊，包括回英國探望父親查理斯。

新冠肺炎：《每日郵報》引述消息人士指出，梅根告訴哈里，無論任何情況都不批准他外遊。圖為二人3月9日西敏寺大教堂出席活動。（Reuters）

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梅根和哈里目前正與兒子阿奇（Archie）在溫哥華的海濱豪宅。《每日郵報》（Daily Mail）3月25日引述消息人士指出，梅根告訴哈里，無論任何情況都不批准他外遊。

梅根又向身邊的人透露，哈里一直有與父親查理斯保持聯繫，她與哈里都對查理斯確診感到沮喪，希望可做到更多。

哈里對上一次與查理斯見面是在3月9日，他們與王室成員在西敏寺大教堂出席活動。

克萊倫斯宮（Clarence House）3月25日表示，71歲的查理斯王子對病毒檢測呈陽性反應。王室稱，他出現輕微病徵，身體其他方面仍然健康，過去幾天一直如常在家工作。

72歲的康沃爾公爵夫人卡米拉同樣接受檢測，她的檢測結果為陰性，她目前與查理斯王子一起在蘇格蘭的住所中自我隔離。