【新冠肺炎】「實太可愛」英國喬治王子三兄妹拍片　鼓掌感謝醫護

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）周四（26日）在Twitter上載一段影片，當中喬治王子（Prince George）三兄妹站在一起鼓掌，感謝醫護人員對抗疫情的付出。

To all the doctors, nurses, carers, GPs, pharmacists, volunteers and other NHS staff working tirelessly to help those affected by #COVID19: thank you.#ClapForOurCarers #ClapForNHS pic.twitter.com/XnaUPJyDoX — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 26, 2020

片中路易王子（Prince Louis）站在喬治王子與夏洛特公主（Princess Charlotte）之間，三兄妹一起對着鏡頭鼓掌，非常可愛。威廉與凱特寫道：「所有努力不懈為患者提供協助的醫生、護士、護理員、全科醫生、藥劑師、義工及其他NHS（國民保健服務）的員工，謝謝你們」，並附有「為醫護人員鼓掌」（Clap For Our Carers）和「為NHS鼓掌」（Clap For NHS）的標籤。

不少網友均留言讚賞，「看看小路易王子！他竟然這麼大了，實在太可愛」、「人見人愛的三兄妹」、「這影片太鼓舞人心了」。

截至周四，英國累計11772宗確診個案，共578人不治。

（綜合報道）