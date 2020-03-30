【新冠肺炎・英國王室】查理斯王子隔離結束　健康良好

英國克拉倫斯宮（Clarence House）發言人3月30日表示，3月25日確診患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的王儲查理斯王子（Prince Charles）已脫離自行隔離狀態，健康良好。

克拉倫斯宮發言人30日稱：「克拉倫斯宮今日確認，威爾斯親王在諮詢其醫生後，現已脫離自行隔離狀態。」

英國王室3月25日早上公布他確診感染SARS-CoV-2，未知感染途徑。英國媒體就報道，他3月10日曾經與已確診的摩納哥（Monaco）親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）接觸。

圖為3月9日英國查理斯王子與英女王伊利沙伯二世在出席英聯邦日彌撒後離開西敏寺。（AP）

外界同樣關心英女王的狀況，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）3月29日在其網站報道，CBS節目Entertaiment Tonight引述消息人士稱，3月12日曾與王子見面的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）與丈夫菲臘親王（Prince Philip）正由一個小組的助理照顧。他們都是兩人最信任，以及服務兩人時間最長的助理。

消息人士稱，英女王健康仍然良好。而只有最必要提供服務的職員，有跟英女王接觸。