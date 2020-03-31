【新冠肺炎．美國】特朗普再與CNN記者針鋒相對　斥其發問噁心

在3月30日的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情每日簡報會上，美國總統特朗普（Donald Trump）與美國有線新聞網絡（CNN）首席白宮記者阿科斯塔（Jim Acosta）再度針鋒相對，在阿科斯塔發問後，特朗普形容他的問題噁心（nasty）。

隨着疫情惡化，白宮每天都舉行例行疫情記者會，向外界披露最新疫情情況。圖為特朗普出席3月29日疫情記者會。（AP）

據霍士新聞（Fox News）報道，阿科斯塔當時對特朗普提問稱「你對那些不滿你淡化這場危機的美國人該怎麼解釋？」 阿科斯塔又列出特朗普自疫情發生以來說過的言論，包括特朗普在大約一個月前說過「它（新冠肺炎）將消失。有一天，這就像一個奇蹟，它將消失」等。阿科斯塔還說：「你想對那些相信你錯了的美國人說些什麼？」

🔻觀看特朗普這次又如何與CNN記者吵起來🔻

特朗普則當場回應稱，美國的對抗疫情工作做得很好，他稱「保持冷靜，病毒會消失的，這是真的，我們將取得巨大的勝利。」

他隨後又為自己的言論辯護，他稱不想這個國家恐慌，他表示「我可以引起比你更大程度的恐慌。但是你知道嗎？我不想那樣做。我想讓我們的國家保持鎮定，強大，充滿戰鬥力然後獲勝，隨後病毒就會消失。」

特朗普又回擊阿科斯塔稱，「與其問噁心、狡猾的問題，你應該問真正的問題。」特朗普又指，這就是為什麼人們都不想再聽CNN新聞的原因。