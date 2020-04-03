新冠肺炎｜「美版張竹君」日做20小時　敢言福奇獲推舉最性感男神

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，不論是前線醫護，抑或是衛生官員也忙得不可開交。香港衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君自2月初從不缺席每日的例行記者會，引起市民關心「幾耐無放過假」。 在美國，國家過敏症和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）所長福奇（Anthony Fauci）就如同「美版張竹君」。最令人感興趣的，除了是每日工作20小時的生活之外，外界也很好奇為什麼他多次公開「頂撞」總統特朗普（Donald Trump）也能保住官紗。網民更因為福奇耐人尋味的魅力發起聯署，推舉他成為年度「最性感男神」。

79歲的福奇1968年加入國家衛生研究院（National Institutes of Health），自1984年起出任國家過敏症和傳染病研究所所長，從列根（Ronald Reagan）時代為總統提供專業建議。2008年，他獲頒平民最高榮譽的「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom）。他也曾參與嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，俗稱沙士）、中東呼吸綜合症（MERS）、伊波拉和寨卡病毒等抗疫戰。

新冠肺炎：79歲的福奇自1984年起出任國家過敏症和傳染病研究所所長。圖為2008年6月19日，時任總統小布殊（George W. Bush）親手頒授平民最高榮譽的「總統自由勳章」給福奇。（美聯社）

忙得廢寢也忘餐 「這是我選擇的生活」

福奇接受《紐約時報》（New York Times）訪問，談到他的抗疫工作。他說：「好運的話可以午夜前就寢，然後清晨4時或5時起床。」屈指一算，福奇每日只得4至5小時的睡眠時間，加上他說自己清醒的時候就是在工作，即是每日做足20小時。他形容，現時處於戰爭，要做的工作太多。

福奇每日的工作首先是向記者、國會成員、州和聯邦官員等提供最新的疫情資訊。他亦要負責確保疫苗和藥物研究工作走在正軌。之後便要前往白宮，花大半天時間與總統和副總統等人開會。回到家中也有大量工作有待處理。

福奇向來都是工作狂，即使沒有疫情，每日工時也長達16小時。不過這位前馬拉松選手仍然會在午飯時間跑步，可惜的是，如今只能擠出時間跑3.5英哩，比平常減半。福奇的工作一浪接一浪，妻子格雷迪（Christine Grady）也不時要提醒丈夫定時進食和飲水。就算最近收到死亡恐嚇，福奇只是淡然地說：「這是我選擇的生活。是我的工作。」

新冠肺炎：國家過敏症和傳染病研究所所長福奇服務過的六位總統中，特朗普很可能是最難服侍的一位。不過福奇從不忌諱糾正特朗普的言論。圖為3月24日，福奇在白宮出席例行記者會。（Getty Images）

敢於道出真相 無懼糾正特朗普

外人看來，福奇服務過的六位總統中，特朗普很可能是最難服侍的一位。過往有不少高官因為「頂撞」特朗普或未有表忠而引起對方不滿，甚至被辭退。福奇卻是難得公然糾正特朗普言論而且獲得對方稱讚的官員，可謂成功「馴服」特朗普。

特朗普3月2日出席記者會時，被問到有關疫苗的時間表。他回應指，最快數月便可以製成，或是一年。不過在場的福奇隨即糾正對方，表明最快也一年至一年半才能面世。福奇後來也曾澄清特朗普對瘧疾藥能治療新冠肺炎的說法，指出只是「傳聞」。對於特朗普一度希望復活節前恢復經濟活動，福奇坦言只是「給市民的希望」。

有傳媒形容，福奇是「說真相的人」。他接受《政治報》網站（Politico）訪問時說：「你永不應摧毀自己的可信性。你也不會想與總統開戰……不過你要找到良好的平衡，確保你繼續道出真相。」即使如此，他從沒有要改變特朗普的想法，一直忠於作為科學家的身份。

我將工作視為一位科學家、公共衛生官員和了解疾病的醫生，要向他（特朗普）提供正確資訊和證據，讓他按照證據和數據作出決定。 國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）

最難得的是，特朗普政府目前未有對福奇「唱反調」有不滿。美國有線新聞網絡（CNN）引述知情人士指，白宮目前沒有因為福奇直言不諱的做法遷怒於他，反而欣賞他的坦誠。特朗普也曾讚賞福奇，指出對方在抗疫工作小組的位置。有議員甚至促請特朗普，讓福奇負責主力交代疫情。

新冠肺炎：相比起政治任命官員，國家過敏症和傳染病研究所所長福奇才是美國人心目中的「抗疫英雄」。圖為3月24日，福奇在白宮出席例行記者會。（Getty Images）

美國人心目中的「抗疫英雄」

相比起負責領導抗疫工作小組的副總統彭斯（Mike Pence）和其他政治任命官員，福奇才是美國人心目中的「抗疫英雄」。有網民甚至發起聯署，希望讓福奇成為《時人》雜誌（People Magazine）的年度「最性感男神」（Sexiest Man Alive），與英國球星碧咸（David Beckham）、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）等人齊名。

發起聯署的網民形容，福奇的工作減輕市民的憂慮，並對當權者說出真相，也是當今少有的，「他友善的面孔和說話方式讓人在暴風雨中感到平靜」。《時人》雜誌總編輯韋克福德（Dan Wakeford）也看過聯署，直指福奇的確是最近出乎意料之外的「明星」。