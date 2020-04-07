【新冠肺炎】英國外相藍韜文暫代首相　出身名校擁空手道黑帶

英國首相約翰遜（Boris Johnson）感染2019冠狀病毒疾病，4月6日轉入加護病房，由外交大臣相藍韜文（Dominic Raab）代理職務。藍韜文身為首席大臣，地位相當於約翰遜副手。

新型冠狀病毒肺炎：圖為4月6日英國外交大臣相藍韜文到達唐寧街準備出席會議。（AP）

英國傳媒報道，在首相身體狀況轉差、無法工作的情況下，在政府內部之前定出「指定倖存者」（Designated Survivor）方案，接手的人會是藍韜文。

藍韜文擁有英國首席國務大臣（first secretary of state）的頭銜，他之前遭媒體發現曾在國會咳嗽，然後兩度接受病毒檢測，結果均為陰性。

若然藍韜文也感染病毒而無法領導政府的話，約翰遜將可以再指定另一位資深高官帶領政府。

失落相位成副手 非常時期上陣掌舵

藍韜文是英國脫離歐盟過程中最顯眼的人物之一，他在前首相文翠珊（Theresa May）任內擔任脫歐大臣，才做了4個月就於2018年11月請辭，因為他認為她在與歐盟進行脫歐協議談判時做出太多讓步。

約翰遜成為保守黨領袖，並於文翠珊請辭後，於2019年7月接任首相，藍韜文立刻被延攬入閣，成為外相兼首席大臣，意味他的地位在其他部長之上，實際上相當於副首相。

英國首相約翰遜3月27日確診患上新冠肺炎，但過了7天隔離期後仍有包括發燒在內的徵狀，4月5日應醫生建議進入倫敦聖托馬斯醫院接受治療。圖為他4月2日晚現身唐寧街11號大門，為國內醫護人員拍掌。（AP）

46歲的藍韜文擁有牛津大學及劍橋大學法學學位，曾有意爭取首相職位，在文翠珊辭職後與約翰遜競爭保守黨領袖的角色。

藍韜文在政事上立場鮮明，其言論予人斬釘截鐵之感，他在過去大半年間，曾就脫歐事務發表意見，亦曾評論過香港局勢，引起中國政府不滿。

他在2010年競選入閣前擔當過多個部長級職位。如曾在2000年於外交部工作，代表英國在海牙處理政治犯問題，亦曾參與牽涉中東、歐盟、直布羅陀等的事務；2005年藍韜文曾加入顧問團隊，為時任影子內政部長戴德偉（David Davis）的工作。

這位從政經驗豐富的官員，原來是一位黑帶空手道高手，每天午餐均是千篇一律的雞肉凱撒、煙肉麵包、水果罐和冰沙。