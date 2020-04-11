「特朗普迷妹」變白宮新發言人　由CNN捧紅曾稱新冠病毒不去美國

美國白宮又更換發言人，格里沙姆（Stephanie Grisham）上任不足一年就離職，31歲的接任人麥克納尼（Kayleigh McEnany）成為總統特朗普（Donald Trump）的第4位新聞發言人。 麥克納尼不但年輕，更是特朗普的忠實粉絲，言論也一如她的偶像般惹爭議，包括曾稱在特朗普的保護下，新型冠狀病毒不會去美國。有趣的是，麥克納尼的成名路上，還要多得特朗普極不喜歡的美國有線新聞網絡（CNN）。

圖為麥克納尼2020年3月現身特朗普的連任競選活動（Twitter@kayleighmcenany）

CNN造就麥克納尼？

麥克納尼在名校哈佛大學畢業，她曾在霍士電視台（Fox News）工作，到2016年特朗普競選總統期間，麥克納尼成為CNN節目的政治評論員之一，頻頻在電視上發言支持特朗普，她在後來的著作中，形容自己是「一位熱情地擁護時任候選人特朗普的金髮女孩」。

結果在特朗普勝選上任總統後，麥克納尼2017年8月便成為共和黨全國委員會的發言人，2019年再成為特朗普競選連任團隊的發言人，延續自己的「特朗普支持者」形象，如今再得到白宮新幕僚長梅多斯（Mark Meadows）的賞識。

在麥克納尼接棒成為白宮發言人後，《華盛頓郵報》便有文章認為，CNN造就麥克納尼成為特朗普想起用的新聞發言人，角色從電視頻道上的特朗普辯護者，變為正式取得白宮職位。

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特朗普迷妹 狂攻擊奧巴馬

但麥克納尼的言論也屢次爆出爭議，如今媒體再挖出她過往的發言，例如她曾稱「特朗普從不說謊，是媒體說謊。」又或2月底疫情期間，她再吹棒特朗普稱「在他的保護下，我們不會看到疾病如新冠病毒來到這裏，我們不會看到恐怖主義來到這裏，與糟糕的奧巴馬總統相比，這不是耳目一新嗎？」

《衛報》稱，麥克納尼甚至沉醉於有關奧巴馬的陰謀論，例如她曾在社交網站發文，暗指奧巴馬是屬於肯尼亞，而不是美國。特朗普的支持者經常有傳言指，奧巴馬不是在美國夏威夷出生，而是在非洲肯尼亞，指控他不符合成為美國總統的資格。

🔻媒體挖出麥克納尼的爭議發言🔻

白宮發言人不好當

白宮發言人的工作並不簡單，在特朗普任內已曾多次換人，前任格里沙姆本來是第一夫人梅拉妮婭的愛將，但任職白宮發言人後，僅在該職位9個月便黯然離去，期間未曾主持過一場記者會。

《紐約時報》報道，目前未知麥克納尼會否恢復白宮發言人的傳統角色，即主持記者會，每日回答提問，報道稱，白宮幕僚長梅多斯更想麥克納尼專注在電視上為特朗普辯護。