【新冠肺炎】抗疫戰再證巾幗不讓鬚眉　政治舞台女領袖贏盡掌聲

環顧全球，能夠在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）抗疫戰贏得掌聲的政府領導人寥寥可數。往往「好打得」的強人領袖頓時變得束手無策，唯獨德國、新西蘭、台灣和北歐等地方的成功阻止疫情大爆發。剛巧的是，各地政府都是由女性領導，證明世界政治舞台的巾幗絕對不讓鬚眉。

這些地方全球都是多黨民主社會，民眾對政府高度信任。政府早期已經採取科學的措施，廣泛進行病毒測試，追蹤接觸者，並實行嚴格社交限制。以擁有近2,400萬人口的台灣為例，總統蔡英文早在2019年12月要求所有來自武漢的入境者接受檢疫。台灣目前累計只有395宗確診個案。

總理默克爾（Angela Merkel）領導的德國是西歐疫情較樂觀的國家。德國有8,300萬人口，逾12萬人確診，但只有3,254人死亡，死亡率較其他大部份歐洲國家低。海德堡大學醫院病毒學主管克羅伊斯利希（Hans-Georg Kräusslich）認為，德國最大優勢是政府高層的理性決策，加上民眾信任政府。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）也因為果斷採取嚴格措施而得到好評。

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北歐四國「女力」顯身手

北歐五國丹麥、芬蘭、瑞典、挪威和冰島之中，只有瑞典是由男性領導，剛巧首相勒文（Stefan Lofven）摒棄封鎖策略引起爭議，也導致國家陷入疫情危機。

全球最年輕政府首腦、芬蘭總理馬林（Sanna Marin）善用社交媒體，透過網紅將抗疫資訊傳遞給大眾。芬蘭現時只有64宗死亡個案，馬林也獲得國內廣泛認同，支持度達85%。

只有36萬人口的冰島亦在總理雅各布斯多蒂爾（Katrin Jakobsdottir）帶領下，透過廣泛的隨機檢測，及早發現帶有病毒的患者，當中近半無症狀。冰島的檢測比例甚至比韓國多四倍。

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）和挪威首相索爾貝格（Erna Solberg）在國家困難時刻亦流露對國民的愛心，先後特意召開專為兒童而設的記者會，安撫兒童的不安情緒。

當然，仍然有男性領袖於抗疫戰獲得廣泛認同，例如韓國總統文在寅。不過很多否定科學的男性領袖卻落得慘烈下場。根據各國議會聯盟和聯合國的統計，截至2020年1月1日，152位民選政府首腦中，只有10位是女性，女性議員也只佔四分一。現在或是時候進一步認可女性的能力，讓女性於政治不同層面得到對等的代表。