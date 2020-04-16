【新冠肺炎】馬克龍承認應對不力道歉　電視講話破收視紀錄

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月13日晚在黃金時段發表電視講話，承認應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）準備不足，向國民道歉。娛樂新聞網站《Deadline》報道，馬克龍的電視講話打破收視紀錄，有超過3,500萬人收看。

法國總統馬克龍4月13日發表電視講話，承認應對新冠肺炎疫情不力，同時向民眾道歉。圖為法國民眾在家中收看馬克龍的電視講話。（AP）

馬克龍最新的電視講話一改早前猶如戰爭時期的用詞，改為較謙虛的語氣。他承認法國面對疫情的準備不足。「我們面對危機是否準備好？很明顯，我們做得不夠。但我們應付過去。說實話，這刻暴露出我們的缺陷和不足。正如世界其他國家，我們缺乏手套和搓手液，也未能向醫護發放最多的口罩。」

報道指，馬克龍的電視講話打破法國電視收視率紀錄，有超過3,500萬人收看，意味全國86.6%的電視觀眾都在收看。

馬克龍電視講話的收視率超越在2018年「黃背心」運動危機時期電視講話的收視率，當時有2,300萬人收看。法國第二高的電視收視率紀錄發生在2000年歐洲盃決賽法國對意大利，當時有2,140萬觀眾觀看。1998年世界盃決賽法國對巴西則吸引2,060萬觀眾。