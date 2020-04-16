日本首相「後院失火」　夫人不顧疫情參拜神社挨批

日本《週刊文春》揭露，日本首相安倍晉三在3月14日公開喊話，呼籲民眾「採取保護自己的行動」，減少不必要的外出後，隔天其夫人安倍昭惠就被發現隨50人團體往大分的宇佐神宮參拜。

新型冠狀病毒肺炎：安倍昭惠前往參加的，喚醒卑彌呼DNA參拜團的海報，圖中是自稱變態醫生松久正。（週刊文春網頁截圖）

《週刊文春》報道指，昭惠參加的是由自稱「變態醫生」的松久正舉辦的參拜團。松久正自稱可使用「高次元醫學」，不用藥物與手術全靠人體自身修復能力治療疾病。該參拜團聲稱可「喚醒卑彌呼高次元的DNA」，參加費為2.2萬日圓（約1540港元）。

報道指，昭惠在15日上午7時左右先參拜了宇佐神宮的前身大元神社後，再乘車於上午10時半左右抵達宇佐神宮，神宮內的宮司還出來迎接並做祈禱法事。

文春引述松久指出，昭惠有特意聯絡過他，稱「因疫情關係預定全被取消，因此想找個地方去」，問道指能否跟着松久前往參拜。不過松久指昭惠並非隨團出發，而是直接在當地會合，一同參拜。

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昭惠參拜神社沒戴口罩

報道亦有目擊者指出，神社內人很少，但在看到幾乎沒戴口罩的團體在走着時，竟然發現走在最前方的是沒戴口罩的昭惠夫人，大感吃驚。

安倍在14日才在記者會上公開講話，稱全國不能放鬆警戒，需要全國一心對抗疫情。安倍繼續要求國民「自肅」（意思是自我克制），避免不必要的外出。

在較早前，日本另一份雜誌《週刊郵報》才報道指，昭惠在3月26日前往參加賞櫻大會，那時日本東京已關閉公園，防止人群聚集以防病毒散播。

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