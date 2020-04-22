【新加坡疫情】何晶FB大笑帖文再爆爭議　名人網上失控下屬頭痛？

新加坡總理夫人何晶近日成為網上話題人物，不是因為她擔任行政總裁的淡馬錫控股公司，而是因為她的Facebook。繼一句「Errrr....」後，她4月20日再發帖寫出一連串「Heehee heehee」大笑內容，引發公眾的「星國總理夫人怎麼了？」困惑，甚或擔心她的帳號是否遭黑客入侵。 社交網站近年興起後，名人政要紛紛開設Facebook、Twitter帳號，更直接、更即時向公眾說話，但即使是老成歷練的政客、自知一舉一動受關注的名人，當遇上這個新科技之時，卻也出現不少讓屬下官員頭痛的「失控帖文」例子。

總理夫人的另類Facebook留言

李顯龍夫人何晶Facebook帖文引來的話題，一波未平一波又起，繼4月11日以一句「Errrr…（呃…）」回應台灣向新加坡捐口罩引發爭論，然後再修改帖文後，在4月20日晚上，總理夫人的「Heehee heehee heeheehee! Hic hic hic hic hic!」留言再度引來關注，由於這些「嘻嘻嘻」的帖文內容難以理解，不少網民擔心她的戶口是否遭黑客入侵，但何晶之後又修改留言稱，有朋友問道她的Facebook是否遭入侵，她稱只是為了今天要歡笑。

但顯然這個「嘻嘻嘻」帖文發布的時機引來爭議，新加坡疫情正有惡化趨勢，4月20日公布新增逾1400個新確診病例，創單日新高，在這情況下，總理夫人的大笑帖文尤其引來關注。

且更多人留意到的是，何晶在Facebook展現的風格特別，經常在短短數小時之內轉發超過100篇帖文，出現「洗版」現象，當中大部分是轉貼其他網站的連結，內容極為廣泛，從有關疫情、政治的正經帖文，到分享YouTube影片教大家「如何使蒸蛋變滑」都有。

何晶在Facebook發文的內容範圍廣泛，分享內容從政治到生活小知識都有（網站截圖）

社交網站暴露名人「另一面」

在踏入網絡年代後，很多名人政要相繼加入社交網絡，開設官方帳號，但這些新事物對他們來說也可謂新挑戰，一方面能夠更快捷地向公眾傳達訊息，但另一方面也更容易「出事」。2016年，何晶曾因為在社交網站轉發一張猴子舉中指的相片而道歉，她之後解釋自己是社交網站的新手，當時是嘗試使用社交網站的不同功能，結果出現有關事件。

但這種名人偶爾在社交網站鬧出風波的事件，顯然不是單在總理夫人身上出現。最多人想到的可能是美國總統特朗普（Donald Trump），他經常在Twitter大量發文，且更引來爭議的是，不少帖文攻擊他不喜歡的政敵、媒體，並時有散播不實訊息之嫌。

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）也曾有在社交網站「失控」的時候，2018年他便曾因在Twitter揚言要私有化Tesla，令股價急升，因此被指有操控股價的嫌疑，引來美國司法部門調查。2019年，他又涉嫌在Twitter以「戀童癖」（pedo guy）形容英國潛水員昂斯沃恩（Vernon Unsworth），遭對方告上法庭。又或巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）近日竟然在Twitter與衛生部官員大唱反調，呼籲民眾不用保持社交疏離等。

名人網上失控 下屬頭痛？

在社交網絡年代，名人透過帳號隨心發言，但下屬可能是戰戰兢兢，例如美國媒體過去曾多次報道，白宮內部對特朗普經常發帖文的情況也非常頭痛，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）也在訪問中說過「我曾勸他不要常常玩Twitter，但他不聽。」

如何想盡方法「阻止」這些名人出事？《紐約時報》便曾報道，白宮官員曾想過一個方法，就是私下與Twitter溝通，讓總統每次發文都不會即時公開，而是延後15分鐘才讓帖文正式「出街」，但最終未有成事，報道稱，官員擔心總統或媒體會發現而作罷。