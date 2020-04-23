【新冠肺炎】英國會打破700年傳統用Zoom開會　卻遇到尷尬問題

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《華盛頓郵報》報道，受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，英國國會打破700年來的傳統，周三（22日）透過視像軟件Zoom召開會議，但遭遇一些小小的技術性問題，例如因為取景不佳，部分議員眉毛以上的頭部畫面被切掉，以及麥克風放置太近或太遠，或網絡連線品質差，導致聲音太小、不清楚，或聽起來像《星球大戰》（Star Wars）電影大反派角色黑武士。

英國國會目前嘗試「混合式」進行議事，最多有50位議員親臨下院，座位距離各自相距6英呎，650位議員之中的另外150位可以透過Zoom參與開會。（點圖放大瀏覽）：

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周三進行的是每周例行唇槍舌劍的「首相答問環節」，由外交大臣相藍韜文（Dominic Raab）代理罹患新冠肺炎痊癒出院但仍在休養的首相約翰遜（Boris Johnson）答詢。

代表韋靈伯勒（Wellingborough）選區的保守黨議員博恩（Peter Bone）抱怨他的選民不得不依賴透支帳戶過活，正講到「 這是怎麼回事？銀行什麼時候能效力於國家利益以及……」時，他的Zoom連線就斷了。藍韜文表示他「聽懂大意」，仍予以回答。

這次議事未經事前排練，所以整體而言還算順遂。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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