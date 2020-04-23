【新冠肺炎】英國路易小王子2歲生日　拓彩虹手印致敬醫療

英國威廉王子（Prince William）和劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）的兒子路易王子（Prince Louis）4月23日在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下渡過2歲生日。肯辛頓宮發放相片，路易用顏料拓印象徵希望的彩虹掌印，向醫護致敬。

肯辛頓宮發放的相片由凱特操刀，攝於諾福克（Norfolk）。身處藍色格子襯衫的路易向鏡頭萌笑，並展示塗滿七彩顏料的雙手。其中一張相片正是路易用顏料拓出的彩虹掌印作品。英國停課後，數百間學校響應號召，鼓勵學生畫彩虹圖並高掛窗口，散播希望。

英國廣播公司（BBC）報道，路易的作品很有可能是威廉夫婦在家自學課堂的一部份。凱特早前指，復活節假期仍然在家向孩子授課，表示孩子對疫情了解的程度讓她感到意外，並透露如何依照孩子的年齡針對議題「因材施教」。

路易是英國王位第5順位繼承人，排在爺爺王儲查理斯王子（Prince Charles）、父親威廉王子、6歲哥哥喬治王子（Prince George）和4歲姊姊夏洛特公主（Princess Charlotte）之後。三兄妹也曾拍片為醫護人員鼓掌，感謝他們對抗疫情的付出。

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