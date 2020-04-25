【新冠肺炎】從抗瘧疾藥到注射消毒劑：特朗普語不驚人誓不休

自從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，醫療專家紛紛與時間競賽，務求盡快找到最有效的治療方法，結束這場蔓延全球的疫戰。想法多多的美國總統特朗普（Donald Trump）也不時發表對抗疫的獨特見解，例如指抗瘧疾藥有效，或說注射消毒劑抗疫。不過特朗普這些偏離科學的說法往往幫倒忙，要專家急忙「補鑊」解畫。

美國總統特朗普再三吹捧抗瘧疾藥有助治療新型冠狀病毒肺炎。圖為4月6日，抗瘧疾藥羥氯喹的資料圖片。（美聯社）

抗瘧疾藥療法

要數特朗普最大力推崇的治療方法便是抗瘧疾藥羥氯喹（hydroxychloroquine）。他指，美國已經準備3,000萬劑羥氯喹，發放給想要的醫院。特朗普3月28日曾說：「看，羥氯喹是對特定東西非常有用的藥物，是非常成功的藥物。有理由相信可以在這裏成功。」他甚至形容過抗瘧疾藥是「來自天堂的禮物」，還說如果患病將會服用。

特朗普聲稱有很多關於抗瘧疾藥的好事，目前有醫院實驗處方抗瘧疾藥給患者，也有曾服用抗瘧疾藥的患者康復，國內多州也開始儲備抗瘧疾藥。不過食品和藥物管理局警告，不要在醫院或臨床測試以外使用羥氯喹或氯喹（chloroquine），或引起心律問題。

圖為4月24日，德國杜塞爾多夫有市民下午外出享受春天的日光浴。（美聯社）

體內照光消毒

政府研究顯示，陽光有助殺死物件表面和空氣中冠狀病毒。特朗普則走前一步，提出陽光或者可以用來治療患者，建議科學家研究將陽光帶進體內會否有效果。他4月23日向一名衛生官員說：「假設我們對人體施以強大的光，不論是紫外線或只是很強的光——我想你說過還沒研究過，但會進行測試」，「假設將光帶進體內，可以透過皮膚或其他方法」。

特朗普的想法目前卻未有任何證據支持。食品和藥物管理局前首席科學家古德曼（Jesse Goodman）向《今日美國》（USA TODAY）表示，殺死病毒所需的熱力和光線對體內健康的細胞有害。有專家也強調，曬日光浴和加熱都無法殺死患者體內的病毒。

圖為4月24日，美國維珍尼亞州一間五金店的貨架部份家居清潔和消毒用品已經售罄。（路透社）

注射消毒劑

特朗普未有罷休，繼續用「創作力量同幻想嚇你一跳」。他提到國土安全部研究消毒劑對物件表面冠狀病毒的功效，再次思索能否將消毒轉化為治療患者的方法。特朗普說，消毒劑在一分鐘內殺死病毒，「有沒有方法可以做同類的事情，透過注射體內或近乎清潔的方式。因為你知道病毒入侵肺部，在肺部做很多事情。」

特朗普的驚人言論引起極大迴響，連全國知名消毒噴劑Lysol的母公司利潔時集團也（Reckitt Benckiser）急忙發聲明澄清，強調在任何情況都不應該將消毒產品用於人體。軍醫局長亞當斯（Jerome Adams）亦強調，使用任何治療方法或藥物前必先徵詢醫生。

雖然白宮後來指傳媒斷章取義，特朗普也澄清只是諷刺的說法，不過特朗普於疫情期間的「出位」言論卻遠不止於此。他曾指，疫情將會「奇蹟地消失」，又將新冠肺炎與流行性感冒相提並論，指美國人對疫情反應過度，也提出服用鋅（zinc）有肋抗疫。

總統瘋狂 幕僚頭痛

普林斯頓大學總統歷史學家澤利澤（Julian Zelizer）形容，特朗普就如晚餐桌的家庭成員，不清楚現實情況，卻有自信暢所欲言，「但在此情況，他是美國總統，（這個做法）十分危險。」美國有線新聞網絡（CNN）引述特朗普一名幕僚指，特朗普4月23日在記者會提出注射消毒劑，正是幕僚請求他不要舉行冗長且自由奔放記者會的原因，擔心有一天他會說出天馬行空的事情。