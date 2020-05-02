金正恩現身粉碎病危傳聞　體型暴漲健康長期惹關注

朝鮮最高領導人金正恩「神隱」20天終於公開露面，5月1日出席順天磷肥廠竣工儀式，粉碎病危傳聞。不過現時外界仍然無從得知過去20天金正恩是否出現健康問題。 由於祖父金日成和父親金正日都是死於心臟病，有家族病史，加上金正恩本身有吸煙習慣以及肥胖問題，外界一直關注他的健康狀況。韓國《每日朝鮮》最初報道金正恩接受手術的消息時，更加提到他多次登白頭山或導致病情惡化。

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提早發福 患心臟病風險高

2011年金正日病逝之後，金正恩旋即出任國家最高領導人，延續金氏王朝的白頭山血脈。早在2015年，金正恩已經有「發福」的傾向，身形明顯變得肥胖。《每日朝鮮》當時引述一名醫生指，家族病史、吸煙和肥胖都增加金正恩患上心臟病的風險，「如果金正恩同時有高血壓或糖尿病，他患上心臟病的風險是一般人的20倍。」如果沒有高血壓或糖尿病，風險仍然是一般人的5至10倍。

醫生解釋，導致金正恩肥胖或有不同原因，包括作息不規律、缺乏運動、壓力、暴飲暴食等，亦很有可能金正恩接受腳踝手術後，因為行動不便而體重暴增。醫生估計，金正恩的膽固醇水平很有機會超標，患有代謝綜合症，即前期糖尿病的混合症狀，例如高血壓和肥胖。

疑5年體重暴增40公斤 24張金正恩「發福」前對比後圖（點圖放大瀏覽）：

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頻頻亮相 胖了一圈又一圈

到了2017年，金正恩積極採取外交攻勢，透過核試佔盡報章版面。2018年，金正恩頻頻亮相國際舞台，先後與中國、美國、俄羅斯和韓國領導人會面。不過在短短數年間，金正恩好像又胖了一圈。

韓國《中央日報》曾指出，身高傳為170厘米的金正恩，2013年至2018年期間體重飆升40公斤，達到130公斤。2018年4月27日，金正恩與韓國總統文在寅檢閱韓國三軍儀仗隊的短短幾分鐘內就不停喘氣，面色凝重。

到2019年2月，金正恩前往越南出席美朝峰會，從現場照片見到，金正恩皮膚泛紅，嘴唇呈灰褐色，神情略顯疲倦，體重明顯有所增加。2019年4月，金正恩出訪俄羅斯，臉色仍然偏脹紅，被外界認為可能罹患高血脂症。

金正恩：金正恩是朝鮮現任、第三代最高領導人。朝中社2019年11月15日發布其相片，圖中的他正出席在元山葛麻機場舉行的「朝鮮人民軍航空與防空軍飛行指揮人員戰鬥飛行技術大賽•2019」活動。（Reuters）

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飲食習慣惹禍 白頭山氣壓低致惡化

金正恩的飲食習慣或者也是導致健康轉差的原因。金正恩愛吃頂級神戶牛排和瑞士芝士（Emmental），鍾情魚子醬，飲用名貴香檳和紅酒。據說金正恩的專用列車上有新鮮龍蝦、法國波爾多及勃艮第紅酒供應，讓他隨時解饞。

金正恩一向被指煙癮大，過去出席國內活動時總是煙不離手。他次乘專列前往越南途徑廣西南寧時，便被拍到下車享受「一支煙的時間」。金正恩2018年手持香煙出鏡的時刻愈來愈少，傳聞他開始戒煙。然而從他在南寧點煙時嫻熟的手勢看來，戒煙之說也許並非事實。

《每日朝鮮》引述知情人士報道，估計金正恩接受心血管手術是因為多個因素，包括肥胖、吸煙和過勞。他說：「自2019年8月起，金正恩心臟相關血管發炎，多次前往白頭山後情況惡化。」他解釋，白頭山氣壓低，如果有血壓問題或血管發炎便不適宜多次前往或長時間逗留。但由於金正恩上一次前往白頭山已經是12月，病情惡化也有機會是因為頻頻視察軍事設施和出席政治活動而導致過勞。