金與正是有力接班人？　金正恩的「形象指導」　老公仍然是個謎

朝鮮領導人金正恩的病重傳言滿天飛，官媒至今未公布他的新相片，外界就紛紛猜測一旦金正恩病危，誰會接掌朝鮮政權，他的胞妹金與正成為「熱門人選」之一。金與正獲看好有力接班，因她近年頻頻曝光，化身「金秘書」多次陪伴金正恩出訪，在幕後又擔任金正恩的形象指導，但外界對她的所知也非常有限，包括她的老公子女至今依然是個謎。

2018年2月，金與正（上右）訪問韓國出席平昌冬奧開幕禮，她站在韓國總統文在寅夫婦（下排）的後方（Getty）

金與正是朝鮮已故領導人金正日的幼女，生於1988年，她自2014年才正式登場，朝中社首次在報道曝光她的官方職位，職銜是「勞動黨中央委員會副部長」，但在數年之間，外界已認為她是朝鮮最有權力的女人，以下3件事或可讓大家了解金與正是誰：

1. 不受約束的女孩？

金與正在2014年正式登場，但事實上，此並非外界第一次留意到金與正，更曾有「意外曝光」的事件，韓方初時對她的印象更是一位不受約束的女孩。

金與正2011年12月金正日的遺體告別儀式上曾公開露面後，2012年7月，韓國方面再意外找到金與正的身影，是在一段金正恩與夫人李雪主現身朝鮮遊樂園開幕禮的官方影片上。

韓國《中央日報》的朝鮮新聞專訪記者李永鍾在著作《金氏家族的女人：北韓王室你不知道的秘密》講述，韓國情報部門當時在影片內看到有一名女子在畫面後面跳過花壇、穿越廣場又忽然拍手，對此感到很奇怪，疑惑為何朝鮮人員沒有阻止她，官員調查後才恍然大悟，因為她就是皇妹金與正。

書中講述，朝鮮當時其實並不想讓金與正的畫面曝光，故意剪接影片，但問題是金與正在畫面後方到處走動，結果未能把她出現的畫面全部剪掉，變成意外入鏡。

金與正：金正恩胞妹金與正在朝鮮的特殊政治地位向來受外界關注。圖為2019年6月12日，她代表金正恩，就韓國前總統金大中遺孀李姬鎬逝世，向韓方致送花圈。（AP）

2. 老公是個謎

金與正的家庭依然神秘，外界仍不肯定她的老公是誰，也不知道她的子女。過去曾有傳聞指，她的丈夫是朝鮮勞動黨組織指導部長崔龍海的次子崔成，但一直未能證實。《朝鮮日報》2018年2月報道，韓國國家情報院推測，金與正的老公是她在金日成大學的同學。

脫北者團體「朝鮮戰略情報服務中心」則曾指，金與正的老公名叫虞仁鶴（音譯），是勞動黨下級官員的子女，畢業於金日成大學。《朝鮮日報》指，金正恩有可能故意選擇來自沒有政治背景的普通家庭人物，作為金與正的老公。

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3. 金正恩的形象指導

金與正是金正恩最信賴的人之一，除了兩人是同父同母的兄妹外，且因兩人多年前一起留學瑞士，兄妹關係密切。金與正在勞動黨中擔任官方職位後，經常陪伴金正恩出訪，又在各項活動上打點一切，並擔任金正恩的「形象指導」、負責塑造這位領袖的正面公關形象傳，金正恩跟他的父親金正日不同，不時帶同妻子亮相、親密同行，部分專家便認為這種新手法背後可能跟金與正有關。

金與正（左）是朝鮮最高領導人金正恩最信任的人之一。韓國統一部認為，金與正在金正恩身邊起着輔佐和代理的作用。（Getty）

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