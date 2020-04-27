金正恩曾吐心聲「不願孩子終身背負核武」　3子女名字生日全是謎

朝鮮領導人金正恩「病危說」瘋傳全球，儘管消息未獲證實，平壤政權接班人選仍掀起討論。金正恩的子女、二哥、妹妹、姑姑等金氏家族成員和親信都被指可能接手，其中最為神秘的莫過於他和李雪主生下的2男1女，引發外界好奇。

金正恩與李雪主於2009年結婚，至今育有3名子女，長子於隔年出生。由於李雪主2012年及2016年鮮少公開露面，外界普遍推測，他們的第二胎是女兒，在2013年出生，第三胎則生於2017年2月。根據韓國情報當局，第三胎是兒子。

朝鮮第一夫人李雪主（點圖了解更多）：

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）此前表示，金正恩在2018年6月舉辦新加坡特金會時曾告訴他，不希望自己的孩子「一輩子將核武揹在背上」。除此之外，金正恩一直避免在公共場合談及子女。

金正恩好友、NBA球星退役洛文（Dennis Rodman）向英國《衛報》表示，曾在2013年到訪朝鮮時抱過金正恩的女兒，稱她為「金朱愛」（Kim Ju Ae）。但平壤當局從未公開他們的名字。

路透社此前分析，金正恩的3名子女中，不論是誰接任第四代世襲領導人，勢必需要親戚或政界人士輔佐。韓國峨山政策研究院研究員高明勳指出，親妹金與正不太可能接掌政權，但在金正恩的子女長大以前，可能會協助建立政權，二哥金正哲也可能回國幫忙一段時間。

↓↓↓由美國馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）提供的、攝於4月21日的衛星圖片顯示，一列相信是屬於朝鮮領導人金正恩的專用列車上周停在朝鮮東部沿海城市元山市。這雖然不能證明金正恩的健康狀況或是他的真實行蹤，但未視為他身在朝鮮東部的報道的佐證。

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