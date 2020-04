【英國王室】哈里夫婦擬出書　傳梅根私下不滿王室對凱特好過自己

英國王室的哈里王子(Prince Harry)與夫人梅根(Meghan)卸下王室職務後仍然是非不斷,英國《每日郵報》4月27日報道,梅根曾私下向友人訴說不滿,她認為王室對待她與劍橋公爵夫人凱特(Catherine, Duchess of Cambridge)不同,若然媒體批評凱特,王室不會容忍,但王室對她則沒有這種待遇。 媒體又報道,哈里王子與梅根準備出書,受訪講述從王室「出走」內幕,預計在8月出版。

《每日郵報》報道,梅根私下向朋友講述,若然凱特遭媒體持續批評,王室會出手阻止,甚至改變對媒體的政策,以阻嚇那些發出批評的小報,意指自己沒有得到相同的待遇。

梅根近日向小報「宣戰」,與八卦媒體打官司,又發表聲明稱不會與該些媒體合作,《每日郵報》引述消息稱,梅根表示「王室內應該沒有一人會對此感到驚訝。」她向朋友表示,大家都知道哈里對英國小報的看法,哈里也認為自己需要為梅根、兩人的兒子和他的母親戴安娜王妃站出來。

🔻卡通《Thomas & Friends》4月28日發布照片,哈里王子與該公司合作,錄音為小朋友講故事🔻

《每日郵報》之前也在4月25日報道,哈里與梅根準備出書,講述兩人的王室故事,該書暫定名為《Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan》(暫譯《徹底現代的王室成員:哈里與梅根的真實世界》,320頁,預計在8月11日面世,該書將由專門負責王室新聞的記者斯科比(Omid Scobie)及杜蘭德(Carolyn Durand)執筆。

