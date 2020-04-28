【英國王室】哈里夫婦擬出書　傳梅根私下不滿王室對凱特好過自己

英國王室的哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan）卸下王室職務後仍然是非不斷，英國《每日郵報》4月27日報道，梅根曾私下向友人訴說不滿，她認為王室對待她與劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）不同，若然媒體批評凱特，王室不會容忍，但王室對她則沒有這種待遇。 媒體又報道，哈里王子與梅根準備出書，受訪講述從王室「出走」內幕，預計在8月出版。

《每日郵報》報道，梅根私下向朋友講述，若然凱特遭媒體持續批評，王室會出手阻止，甚至改變對媒體的政策，以阻嚇那些發出批評的小報，意指自己沒有得到相同的待遇。

梅根近日向小報「宣戰」，與八卦媒體打官司，又發表聲明稱不會與該些媒體合作，《每日郵報》引述消息稱，梅根表示「王室內應該沒有一人會對此感到驚訝。」她向朋友表示，大家都知道哈里對英國小報的看法，哈里也認為自己需要為梅根、兩人的兒子和他的母親戴安娜王妃站出來。

🔻卡通《Thomas & Friends》4月28日發布照片，哈里王子與該公司合作，錄音為小朋友講故事🔻

《每日郵報》之前也在4月25日報道，哈里與梅根準備出書，講述兩人的王室故事，該書暫定名為《Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan》（暫譯《徹底現代的王室成員：哈里與梅根的真實世界》，320頁，預計在8月11日面世，該書將由專門負責王室新聞的記者斯科比（Omid Scobie）及杜蘭德（Carolyn Durand）執筆。

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