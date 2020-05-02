金正恩出席剪綵儀式打破病危謠言　隨行胞妹金與正有化妝惹熱議

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朝鮮領導人金正恩神隱約莫3周後，現身距離平壤50公里的順天磷肥工廠竣工儀式，且不論是在典禮台或是剪綵儀式，胞妹、勞動黨第一副部長金與正都緊緊跟在身旁。如今照片曝光引發外界熱議，除了金與正似乎有畫眼妝之外，金正恩一名隨行人員也貌似戴上深色口罩。

金正恩一名私人隨扈在上周傳出感染新冠肺炎的消息，日媒東京新聞先前報導，團隊有人確診的狀況有可能是金正恩遠離平壤、前往元山的主因之一。如今，隨著金正恩1日現身工廠的照片曝光，NK NEWS也在Twitter發文指出，站在金正恩斜後方一名保全人員疑似帶著深色口罩。

NK NEWS也在Twitter發文指出，站在金正恩斜後方一名保全人員疑似帶著深色口罩。（Twitter@NK NEWS網頁截圖）

此外，根據NK NEWS轉推的貼文，網友熱烈討論金與正這次出席活動是否有畫眼妝。網友提到，金與正當時應該是畫了眼部彩妝，包括眉毛以及眼影等，或許這也意味着，她知曉此一場合所拍攝的照片意義重大。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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