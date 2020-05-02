金正恩「消失」實為避疫？　元山以外朝鮮另一主打旅遊區

朝鮮最高領導人金正恩5月1日出席化肥工廠竣工儀式，20天後再次公開露面，病危傳聞不攻自破。雖然外界仍然無法得知金正恩「消失」期間發生什麼事情，但盛傳曾到元山，似乎有機會只是避疫。而除了元山以外，朝鮮也不乏度假好去處，例如位於平安南道的陽德郡溫泉旅遊區。

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金正恩一直強調在自食其力的基礎進行經濟建設，積極扶持旅遊產業。除了元山葛麻海岸旅遊區，陽德溫泉旅遊區也是重點項目。陽德郡溫泉旅遊區於2018年11月動工，2019年12月7日舉行竣工儀式，金正恩親自出席並剪彩。

旅遊區佔地面積166萬平方米，設有室內和戶外溫泉、滑雪場、騎馬公園、旅館、療養區、文體基地、便利設施等。旅遊區1月10日正式招待旅客，可以透過平壤高麗國際旅行社預約。不過受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，朝鮮2月25日宣布暫停接待旅客。

工程期間，金正恩曾多次到場視察，並盛讚旅遊區。朝鮮中央通訊社2019年10月25日報道，金正恩高度評價旅遊區，指建築形式和內容新穎獨特，溫泉旅遊區周邊村莊都變成村莊建設的樣板，形容是「朝鮮式建設」。

朝鮮中央通訊社2019年10月23日發布相片，朝鮮領導人金正恩參觀陽德郡溫泉度假村。（路透社）

至於盛傳金正恩曾到訪的元山，元山葛麻海岸旅遊區雖然尚未完工，但從北緯38度網分析衛星影像所知，旅遊區設有設計獨特高層酒店，其中一棟呈螺旋形。區內也有水上設施，例如泳池、環流河和波浪池。另外還有人工島酒店、人工島碼頭等。