金正恩明顯健在　是甚麼讓他「失蹤」消息愈傳愈歪？

朝鮮領袖金正恩5月1日出席磷肥工廠竣工剪綵儀式，粉碎外界有關他病重的傳聞。這一周以來金正恩在「神隱」後傳出了很多消息，由接受手術、病重、變成植物人甚至死亡也有，這些傳聞到底是怎樣開始的？

金正恩病重：金正恩在5月2日山出席化工廠剪綵儀式，朝鮮傳媒公開他的照片。（Reuters）

朝中社報道，金正日在5月1日出席為於順川的新磷肥工廠剪綵儀式，聯同《勞動新聞》發布了多幅照片，金正恩看起來滿有精神。

金正恩自4月11日黨中央委員會政治局會議後，連續多日失去蹤影，包括未有出席15日的「太陽節」，即祖父金日成的誕辰活動，因此傳出病重傳聞。儘管目前無法辨證金正恩早前是否得病，但明顯不是「病重」、更不可能變成「植物人」、甚至「死亡」。

首先是《每日朝鮮》 然後是CNN

追溯傳聞的來源，首先是來自專門監察報道朝鮮新聞的韓國媒體《每日朝鮮》（Daily NK）。《每日朝鮮》首先在4月12日報道，指金正恩接受心血管手術，手術後情況良好。

在《每日朝鮮》報道後的一天，美國有線電視新聞網（CNN）報道指金正恩病危的消息。報道引述美國當局消息人員指出，金正恩可能在接受手術後出現併發症，一度危殆。CNN的報道雖小心翼翼地使用了「可能」兩字，但在字裏行間，暗示美國當局「相信」這樣的消息。

CNN報道後，世界各地立刻轉載報道，金正恩病重的消息隨即廣泛流傳。日媒《週刊現代》報道指金正恩已成植物人，甚至有不明媒體發布金正恩的死訊。「金正恩死亡」、「金正恩接班人」等成為緊接數天的網上熱門搜尋關鍵字。

金正恩病重：美國智庫北緯38度（38 North）公開衛星圖片，指金正恩的專列列車人停泊在元山，但仍指無法確認金正恩本人就在元山。（Reuters）

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CNN報道以後 美韓反應消極

會引發如此的風波，除了朝鮮本身充滿「神秘感」一切消息外界難以接觸，金正恩的身型令人對他的健康有疑慮外，最主要是消息來源自CNN。CNN是美國有公信力的媒體之一。

CNN的報道若是真實，即美國當局已掌握金正恩病重情報，韓國當局沒有理由不知道。在搜集朝鮮情報方面，韓國無疑比美國優秀。而即使美國率先收集到類似情報，一般亦先與韓國確認。但韓國政府一開始便否定相關報道，意味消息存疑。

同一時間，在美國有多間與CNN有同等搜集政府情報能力的傳媒機構，意味「從政府消息來源得悉金正恩病重」不應暪過其他媒體。可是在未來數天中，其他媒體也無法就事件跟進報道，進一步披露。加上美國政府也對消息持否定態度，意味美國自身也無法確認相關情報。

所以結論是，除無法得知《每日朝鮮》的情報何來外，CNN的病重報道很可能是誤報。所謂情報源若不是「放流料」就是記者錯誤理解，寫了一篇震撼世界的報道。

金正恩失蹤20多日的是真的，從衛星圖片發現金正恩專列停泊在元山也許是真的，中國有醫療專家組前往朝鮮的情報也許是真的，但這些都無法確實證明金正恩病重。

金正恩失蹤這20多天到底在哪裏，做了些甚麼，外界或許永遠無法知道。