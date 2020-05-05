特朗普能否連任？　中國「小商品之都」義烏可能有答案

中國浙江省義烏市專門生產批發各種小商品。當地有廠商專門接收來自美國的競選物品訂單。2016年的美國總統大選前，義烏廠商接受媒體訪問，憑着自家的競選物品訂單數量，準確預測特朗普會「爆冷」當選。

2020年美國大選年，「義烏指數」又將出動。廠商可以再次通過訂單數量，準確預測特朗普在十一月的勝算嗎？

特朗普支持者拿着2020年競選T-shirt，同時表達對政府防疫禁令的不滿。（Getty Images）

隨着大選年到來，兩黨選舉工程亦已啟動。過往各黨派陣營的周邊應援商品，有很多都是中國製造。當中被稱為「全球最大小商品市場」的浙江省義烏市，廠家早在去年底已陸續接到美國訂單，開始生產旗幟、T恤等競選物品。

跟上屆一樣，義烏商人表示大部分訂單，都是現任總統特朗普相關的競選物品，如印有「TRUMP 2020」、「KEEP AMERICA GREAT」的T恤和帽子。

在義烏從事服飾貿易的程老闆，其公司專造棒球帽。他收到印有特朗普相關競選口號的棒球帽訂單。程老闆表示，特朗普棒球帽的銷量不俗，最大一單有客戶向他訂了五千頂。

阿里巴巴國際站上的特朗普宣傳品。（網上擷圖）

同樣在義烏管理紡織廠的騫先生表示，他們的工廠主要是接亞馬遜（Amazon）平台上的布類產品訂單。工廠暫時接到的單，主要還是特朗普陣營的周邊應援商品，其他候選人卻幾乎沒有。騫先生覺得，特朗普的勝算可能較高。

不過，也有可能是民主黨方面仍未正式落實派出哪位候選人出戰，又或者民主黨相關競選物品，並未選擇在義烏製造。

義烏是華東生產重鎮。圖為當地其中一間體育用品工廠。（Getty Images）

2016年的準確預測

在2016年美國總統選舉，共和黨特朗普決戰民主黨希拉里（Hillary Clinton）。當時美國多項民調均指向希拉里獲勝機會比較大，一致看好希拉里。然而，負責接收競選物品訂單的義烏商家則一致表示，特朗普似乎贏面較大──因為他們接收到更多特朗普周邊應援商品的訂單。他們認為，支持特朗普的陣營有如此大的需求，怎可能會輸？

義烏老闆說中了。義烏市的訂單數量，竟然成為預測美國總統選舉結果的參考指標之一。

↓ ↓ ↓ 初窺義烏製造業及進出口市場↓ ↓ ↓

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中國與歐洲之間有定期運行的貨運火車路線，其在華起始點便在浙江義烏。（Getty Images）

千年難遇的黑天鵝

然而，四年後，世界也變得不一樣。這一年，義烏老闆能否再次準確預測十一月的美國總統選舉結果？

由於新冠肺炎疫情這個「黑天鵝」影響，特朗普這兩個月以來在國內被指應對疫情不力，支持率大幅下降。美國各州在今天依然受到不同程度的封城、限行措施影響，經濟深陷停擺。

自上任以來，特朗普多次將「失業率大幅下降」的功績掛在口邊。然而，鑑於疫情大幅波及就業市場，截至4月25日的六周內，美國首次申請失業救濟人數累計超過3000萬。換言之，2008年以後新增職位數目全數蒸發。

經過數月以來的初選提名爭奪戰，民主黨方面極有可能派出前副總統拜登（Joe Biden）參選，迎戰特朗普。不過突如其來的新冠肺炎疫情，使部分州份取消初選或改變初選模式（譬如改以郵遞選票），亦惹起各界擔憂十一月的總統選舉能否順利舉行。

根據RealClearPolitics的民調數據顯示，拜登目前的支持度領先特朗普5.3%。

民主黨幾乎篤定派拜登迎戰特朗普。鑑於疫情關係，拜登透過網上舉行造勢活動。（Getty Images）

疫情重擊義烏？

新冠肺炎疫情當然不只影響美國的政治局勢。在最先出現新冠肺炎疫情的中國，它的製造業生產鏈條同樣遭受衝擊。極度依賴加工製造的義烏市，飽受訂單銳減、人力資源不足、產能放緩等影響。

加上中美貿易戰及特朗普保護主義政策的大環境下，中國出口美國的貨物訂單數量存在下行壓力。基於貿易條件限制，很多美國買家有機會會將選舉周邊商品訂單，轉移交付給中國以外的製造業市場，諸如東南亞各國。

中國肺炎疫情稍為紓緩，全國各地陸續復工。依賴加工製造的義烏市自然跟隨復工的步伐。（新華社）

義烏是否還是像四年前一樣，仍是大批美國選舉周邊應援商品的主要生產地？基於疫情關係，目前訂單數量的短暫增減，是否真的能夠反映美國消費者的需求和心態？

「義烏指數」的準確度，十一月自有分曉。