克里姆林宮主廚透露俄羅斯國家元首餐桌禁忌

許多人或許都很好奇蘇聯時期以及俄羅斯的國家領導人平時都吃些什麼，是否有忌口的食物呢？近日，克里姆林宮主廚透露了這些領導人的飲食偏好。

克宮廚師長透露普京的飲食與常人無異。圖為2018年6月8日普京（右）與習近平品嚐天津特色小吃煎餅果子。（Reuters）

俄新社5月5日報道，克里姆林宮主廚加爾金（Anatoly Galkin）接受了媒體採訪，他回答歷任領導人餐桌上有什麼禁忌時稱，永遠不能出現在國家首腦餐桌上的「禁止食物名單」是不存在的，一切都是取決於元首的個人喜好。

加爾金稱，「比如蘇聯領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）不吃野味，俄羅斯首位總統葉利欽（Boris Yeltsin）不喜歡海鮮。勃列日涅夫（Leonid Brezhnev）特別喜歡野味，我有一次還碰到他在狩獵野鴨。而戈爾巴喬夫則無法忍受野味，他從不吃也沒有建議他吃野味。」

加爾金指出：「葉利欽雖然不挑食，但他不喜歡吃海鮮和爬行動物。蝦、海膽、蛇、蛙，他都不喜歡，所以餐桌上也從未出現過這些食物。」

加爾金稱，「普京（Vladimir Putin）也不是超人，他喜歡吃美味的肉餅、羊肉、小牛肉，也可以吃幾塊魚肉。這些領導人就像你我一樣。」