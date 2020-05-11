秘魯女財長數月前「沒沒無聞」　「東妮」變身「人物英雄」之路

這裏每個人都暱稱她東妮。母親們帶着小孩跟她一起玩自拍。街頭小販把手鍊塞到她手裏當禮物。藝術家素描她的肖像，貼在社群媒體上。電視台排隊等裏專訪她，推出人物特輯直問：誰是瑪麗亞・安東涅塔・阿爾瓦（ María Antonieta Alva）？

答案揭曉：她是現年35歲的秘魯財政部長阿爾瓦，在新冠肺炎疫情肆虐下推出充滿企圖心的振興經濟計畫，因為方案對小型企業和市井小民很大方，為她博得讚揚。幾個月前，秘魯沒幾個人知道她是誰。

「就拉丁美洲的角度來看，秘魯在宏觀經濟的回應方面顯然是佼佼者，」說這話的是哈佛大學經濟學家郝斯曼，阿爾瓦當年負笈哈佛時曾受教於他，郝斯曼正帶領專家小組，為秘魯等十一個拉美國家提供建言，減緩新冠肺炎對國家經濟的衝擊。郝斯曼論及愛徒時表示：「假如不是東妮掌舵，結果可能大不相同。」

數月內一躍而成最受秘魯人民愛戴的女財長阿爾瓦（點圖放大瀏覽）：

善於溝通 對群眾解釋政策

去年十月才出任新職的阿爾瓦，在總統比斯卡拉內閣的分量愈來愈核心，被視為新生代領導人之一，她花很多時間對緊張的大眾解釋公共政策。前任財長奧利瓦表示：「阿爾瓦非常善於溝通，這一點在當前的局勢下變得愈來愈重要。」

在秘魯這個民眾對於政治人物和國家機器向來沒什麼信任感的國家，阿爾瓦受歡迎的程度十分罕見，主要得歸功於她因應新冠肺炎疫情所提出的振興經濟方案。面對恐怕是十九世紀以來最嚴重的經濟衰退，秘魯政府推出人均GDP傲視拉美的財經對策。

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對症紓困 不讓錢成為問題

秘魯推出的振興經濟方案金額佔國民生產毛額GDP的百分之十二，公共開支與減稅佔百分之七，其餘是政府提供企業紓困的貸款。

根據世界銀行的數據，美國的振興經濟方案規模佔GDP的百分之十，巴西和智利刺激景氣的方案約佔GDP的百分之六，拉美其他國家振興方案的GDP佔比更小。「我們不會剋扣要應急的資源，」阿爾瓦最近受訪時表示：「錢不能成為問題。」

阿爾瓦最初的焦點擺在讓秘魯經濟重返成長上面，去年的百分之二點二為十年來新低。艾華的作法是擴大對基礎建設的公共投資。疫情爆發後，儘管秘魯很早就封城，仍然受創嚴重，艾華的焦點轉移至防堵，包括援助家庭和企業，準備好本月分的解封。

幼時見赤貧慘況 立志改變

阿爾瓦的父親老阿爾瓦是土木工程師，也是秘魯國立工程大學的校長，教過總統畢斯卡拉。阿爾瓦說小時候跟著父親到內地巡視時，目睹赤貧的慘況，立志要改變現狀。某些人對她能當上財長嗤之以鼻，認為她是靠爸族，而非財政專業。阿爾瓦說：「一切都是大男性主義作祟。假如我是男性，這根本不會是個問題。」

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在利馬太平洋大學教過阿爾瓦的瓦蓋斯表示，她在學生時期就很注意不平等和貧窮的議題，甚至共同成立一個基金會扶助窮人家的子女讀大學。

一畢業她就進入財政部。阿爾瓦拿獎學金去哈佛攻讀公共行政碩士學位，花了兩個月在印度研究女孩的受教機會。返國後她先在教育部工作，當財長前，她做過兩年的預算署長，管理五百廿億美元的國家預算和一百五十人的團隊。

人紅是非多 被批圖利家族

她的財長之路並非一路平坦。對許多人來說，現金補貼來得太遲，讓他們在封城期間沒有收入食物和棲身處。隨著疫情加重，成千上萬失去工作的秘魯民眾只得離開利馬，絕望地回到鄉下老家。

上星期，社群媒體出現阿爾瓦家族受惠於紓困方案，遭揭露後她考慮請辭的傳聞。她澄清絕無請辭，個人財務情況都上網可供查閱。教過她的瓦蓋斯記得師生當年的一段對話：「我告訴她，東妮，我希望有朝一日妳有機會能夠當上秘魯總統，但是妳得先當上部長。她笑而不語。」

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