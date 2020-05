巴西總統現身視像會議　有人全裸沖涼　參加者齊食花生爆笑全場

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情導致不少國家或地區政府部門改以視像會議開會,惟巴西總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)5月14日出席聖保羅產業聯合會的視像會議有一段時間未能處理正事。這是因為一名與會者在視像會議開始後仍在洗澡並且全裸入鏡。他全然沒發現自已一絲不掛的樣子,已被所有人看到。

↓↓↓對於那位倒楣的「沖涼男」來說,所幸他洗澡影片沒被拍下,但會議中的現場錄音,將令大家想像得到當時包括總統在內,人人笑聲不絕的畫面:

總統博爾索納羅、經濟部長格德斯(Paulo Guedes)接受聖保羅產業聯合會( Federation of Industries of the State of São Paulo,Fiesp)邀請,以視像會議應用程式Zoom出席會議。然而會議開始時,其中一名與會男子不知鏡頭已打開並接通所有人,還自顧自地淋浴,一下子成全場「最大粒花生」。

最先發現這個「風景」的是博爾索納羅,他說了句不好意思,並打斷正在說話的格德斯:「嗨,保羅(格德斯的名字),右下角有一個人正在洗澡嗎?全身赤裸。」

格德斯留意到這個情況後便說:「有一名男子在那裏洗澡,全裸的。那裏有一名全裸的男子,他全裸地在家中進行隔離。美人(笑)。這名男子因為(我們的)對話而覺得熱,所以他去洗個冷水澡。」

↓↓↓想看巴西總統出席集會的圖片,請點擊放大觀看:

愈來愈多人跟着畫面右下角,開始以此為話題,氣氛頓時變得熱絡,大笑聲此起彼落。博爾索納羅此時又說:「不幸地,我們看到了(笑)這個不老實的畫面,但大家都看到了,不幸地。」接着大家再次爆笑。

這名在視像會議期間「表演」洗澡的男子身份尚未確認,惟巴西《環球報》5月14日報道,他是Fiesp的一位顧問。

巴西新冠肺炎疫情嚴峻,累計有220,291人確診,累計死亡病例14,962個。惟博爾索納羅已不止一次出席有人群聚集的活動,亦反對封鎖措施。此外巴西在短短1個月內換了2位衞生部長,令人擔心該國怎樣打這場抗疫硬仗。