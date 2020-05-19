【英國王室】英女王背後默默耕耘六十載的好姊妹 —— 雅麗珊郡主

英國王室成員5月12日趁國際護士節機會，在網上向醫護人員致敬，感謝他們在對抗新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的貢獻。而在畫面上，除了見到王儲查理斯伉儷、威廉王子夫婦參與外，年輕一輩的人或者會問：畫面右下角的女性是誰？

英國王室一眾成員在5月12日的國際護士節與醫護人員通話，感謝對方的貢獻，右下角為雅麗珊郡主。（AP）

她是雅麗珊郡主（Princess Alexandra），在半世紀前，她是全球其中一位最知名王室成員，受歡迎程度不遜於現在的威廉王子，並且至今仍默默為女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）分擔王室公務。

大家對於雅麗珊郡主的認識，或者是源自一座社區會堂、學校的名字，或是某個地鐵站內一塊紀念通車的牌匾上刻有她的名字等。不過這亦反映她以前的足跡遍及全球。

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現年83歲的雅麗珊郡主在王室繼承順位排行53，但她在1936年出生時卻排行第6。她的身份非常顯赫，父親根德公爵（Duke of Kent）是英王喬治六世（King George VI、即伊利沙伯二世之父）的胞弟，母親馬里納郡主（Princess Marina of Greece and Denmark，又稱根德公爵夫人）則是希臘王儲及俄羅斯沙皇亞歷山大二世（Alexander II）之後。

雅麗珊郡主擔任英國王室公務超過半個世紀，至今仍沒有淡出的意向。（Reuters）

雅麗珊郡主自1950年代起積極參與王室事務，每年履行大約120項公務，而且亦為超過100間組織擔任主席或贊助人。她同時是英國外交的先鋒，包括在1961年訪問日本，為兩國在二戰後恢復邦交付出貢獻，為日皇裕仁在1971年訪問英國，以及女王在1975年訪問奠定基礎。

曾經為王太后及溫沙公爵夫人撰寫傳記的著名作家維克斯（Hugo Vickers）認為，雅麗珊郡主畢生奉獻於王室公務，而且當時王室成員數目亦沒有現在的多，加上擁有最多王室的血統（英國、希臘和俄羅斯），令她猶如活國寶。

剛才提到，雅麗珊郡主當年的歡迎程度甚高，其中一個原因可能是她在1963年大婚有關。當時她與貴族商人歐志偉（Angus Ogilvy）於倫敦西敏寺大教堂（Westminster Abbey）舉行婚禮，吸引全球有2億人透過電視收看，成為一時佳話。

雅麗珊郡主和貴族商人歐志偉爵士在1963年舉行大婚，成為當時全球熱話。（Getty Images）

另外，伊利沙伯二世在1947年結婚時，身為對方表妹的雅麗珊郡主就擔任伴娘。這對王室表姐妹至今仍然有深厚感情和信任，雅麗珊郡主除了在2013年因為關節炎外，在過去60多年一直代表女王出席公務。因此在這次護士節活動上，受到哈里王子卸下王室工作及安德魯王子負面新聞纏身影響， 雅麗珊郡主毫不猶疑地參與，繼續永不言休地成為英國王室的其中一位「生招牌」。