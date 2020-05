【英國王室】英女王背後默默耕耘六十載的好姊妹 —— 雅麗珊郡主

英國王室成員5月12日趁國際護士節機會,在網上向醫護人員致敬,感謝他們在對抗新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的貢獻。而在畫面上,除了見到王儲查理斯伉儷、威廉王子夫婦參與外,年輕一輩的人或者會問:畫面右下角的女性是誰?

英國王室一眾成員在5月12日的國際護士節與醫護人員通話,感謝對方的貢獻,右下角為雅麗珊郡主。(AP)

她是雅麗珊郡主(Princess Alexandra),在半世紀前,她是全球其中一位最知名王室成員,受歡迎程度不遜於現在的威廉王子,並且至今仍默默為女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)分擔王室公務。

大家對於雅麗珊郡主的認識,或者是源自一座社區會堂、學校的名字,或是某個地鐵站內一塊紀念通車的牌匾上刻有她的名字等。不過這亦反映她以前的足跡遍及全球。

↓↓↓請點擊放大觀看雅麗珊郡主訪問香港的情況:

現年83歲的雅麗珊郡主在王室繼承順位排行53,但她在1936年出生時卻排行第6。她的身份非常顯赫,父親根德公爵(Duke of Kent)是英王喬治六世(King George VI、即伊利沙伯二世之父)的胞弟,母親馬里納郡主(Princess Marina of Greece and Denmark,又稱根德公爵夫人)則是希臘王儲及俄羅斯沙皇亞歷山大二世(Alexander II)之後。

雅麗珊郡主擔任英國王室公務超過半個世紀,至今仍沒有淡出的意向。(Reuters)

雅麗珊郡主自1950年代起積極參與王室事務,每年履行大約120項公務,而且亦為超過100間組織擔任主席或贊助人。她同時是英國外交的先鋒,包括在1961年訪問日本,為兩國在二戰後恢復邦交付出貢獻,為日皇裕仁在1971年訪問英國,以及女王在1975年訪問奠定基礎。

曾經為王太后及溫沙公爵夫人撰寫傳記的著名作家維克斯(Hugo Vickers)認為,雅麗珊郡主畢生奉獻於王室公務,而且當時王室成員數目亦沒有現在的多,加上擁有最多王室的血統(英國、希臘和俄羅斯),令她猶如活國寶。

剛才提到,雅麗珊郡主當年的歡迎程度甚高,其中一個原因可能是她在1963年大婚有關。當時她與貴族商人歐志偉(Angus Ogilvy)於倫敦西敏寺大教堂(Westminster Abbey)舉行婚禮,吸引全球有2億人透過電視收看,成為一時佳話。

雅麗珊郡主和貴族商人歐志偉爵士在1963年舉行大婚,成為當時全球熱話。(Getty Images)

另外,伊利沙伯二世在1947年結婚時,身為對方表妹的雅麗珊郡主就擔任伴娘。這對王室表姐妹至今仍然有深厚感情和信任,雅麗珊郡主除了在2013年因為關節炎外,在過去60多年一直代表女王出席公務。因此在這次護士節活動上,受到哈里王子卸下王室工作及安德魯王子負面新聞纏身影響, 雅麗珊郡主毫不猶疑地參與,繼續永不言休地成為英國王室的其中一位「生招牌」。