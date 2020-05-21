公器私用誰最過分　蓬佩奧有「外賣送遞員」　她當保鑣是「打手」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）因為涉嫌公器私用遭到調查，結果反而是調查他的國務院督察長利尼克（Steve Linick）5月15日被開除。他20日在國務院的簡報會中指出，想炒利尼克已非一朝一夕的事。

蓬佩奧20日就解僱國務院監察長利尼克一事回應。他說：「總統有單方面的權利去選擇聯邦政府每個機構的監察長。」此外他承認是他向特朗普建議將利尼克炒掉：「坦白說，一段時前就應這麼做。」特朗普15日將有關決定通知國會。

蓬佩奧否認將利尼克解僱是為報復，稱這個說法「顯然是錯誤」。他也回應有報道指他讓助理幫他處理私人事務是「瘋狂的事情」。

美國媒體2019年7月1日已報道過，美國國會收到國務院內部人員的爆料，指控國務卿蓬佩奧濫用公帑埋單的保安服務，身邊特工遭要求接送蓬佩奧的寵物，又要代取外賣餐點等，有特工自嘲變成「陀槍的Uber Eats」。國會內的民主黨眾議員已展開調查。

美國有線新聞網絡（CNN）當時報道，眾議院一個委員會內的民主黨議員已經就投訴展開調查。投訴指問題已存在數個月，投訴人不滿蓬佩奧與家人要求保安人員做與職責不直接相關的事務。

文章內提到的例子，包括在4月時有特工遭要求代取外賣的中國菜。投訴內容指出，特工不滿自己變成「陀槍的Uber Eats（外賣送遞員）」，事件在部門內引起議論。

另一例子是有特工要到寵物美容院，接送蓬佩奧養的狗。此外在1月，也有保安人員遭要求接送蓬佩奧已成年的兒子回家。

圖為4月23日，美國總統特朗普的名字可見於美國國稅局發出的支票。（AP）

特朗普要「名留」支票被指累街坊

說到公器私用，蓬佩奧也許不算是最過分。美國國家稅務局（Internal Revenue Service）本周起會向約7,000萬國民發放高達1,200美元（約9,301港元）的支票，另有大批國民將透過銀行戶口收錢。美國財政部下令要在支票印上「總統特朗普」（President Donald J. Trump）的字樣，但官員否認舉會導致民眾延遲收到支票。

《華盛頓郵報》在報道中引述3名不願公開姓名的政府官員的說法，特朗普曾私下向監管稅務局的財長姆努欽（Steven Mnuchin）建議，准許他在支票上正式簽名。不過總統不是財政部法定支出的授權簽署者，標準的慣常做法是由公務員為支票簽署，以確保政府的匯款不受政黨影響，故此，特朗普的名字最終會印在支票備忘錄一欄。

報道引述一名稅務局高級官員稱，印名的決定在4月14日才通知該局資訊科技團隊，團隊現正忙着修改。有兩名稅務局資深官員指，加入總統名字一定要更改電腦代碼，以及進行系統測試，有可能導致第一批支票的發放延遲。

財政部（Treasury Department）則否認會有任何延誤，並指有關計劃一直是安排在下周發放支票。

印有特朗普名字的支票會郵寄給沒有留下銀行帳戶資料的國民，其中很多都是低收入人士。

2009年1月津巴布韋前第一夫人格雷斯（右）到香港購物時，一名攝影師宣稱被格雷斯及她的保鏢打傷，攝影師雖已報案求助，但格雷斯仍以津巴布韋總統妻子身分獲外交豁免權，安然離港回國。（Reuters）

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Gucci Grace出動保鑣打傷記者

論到「善用」國家資源的程度，相信津巴布韋前第一夫人格雷斯（Grace Mugabe）認了第二，應該沒有人認第一。津巴布韋是窮國，七成人屬貧窮人口，當時身為總統夫人的她卻從頭到腳都是名牌。她有「Gucci Grace」的外號，很多人也形容她是購物狂，並曾在香港「一戰成名」。

格雷斯2009年1月到香港購物，當時攝影師瓊斯（Richard Jones）代表《泰晤士報》前往採訪，希望拍下她如何大手筆買鑽石戒指，但遭到格雷斯及保鑣打傷，留有瘀傷。當時瓊斯亦都有報案求助，但最後格雷斯以津巴布韋總統妻子的身份，獲得外交豁免權，安然離港返回國家。

格雷斯是津巴布韋已故前總統穆加貝（Robert Mugabe）第二任妻子。格雷斯原本是總統的秘書，當時已結婚的她，後來在尚未離婚情況下成為穆加貝情婦，期間為他誕下一女一子，待穆加貝首任妻子去世後，1996年跟年長41歲的他結婚，之後兩人再育有一子。

穆加貝在2017年11月一場軍事政變中被辭職下台，2019年9月5日去世。格雷斯雖然淡出政壇，外界仍可得知她的近況。2020年5月10日一張由格雷斯三子小穆加貝（Robert Peter Mugabe Jr.）拍攝的照片出現在社交媒體，可見格雷斯保養得宜，予人感覺仍不再有以往的「戰鬥格」。