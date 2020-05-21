傳特朗普不會為奧巴馬畫像揭幕　一改白宮40年傳統

美國總統特朗普（Donald Trump）與前總統奧巴馬（Barack Obama）政見分歧，不時針鋒相對，美國媒體5月19日引述知情人士報道，白宮本來有現屆總統為上一任總統畫像揭幕的儀式，但如今相信不會在特朗普任內舉行，此將一改白宮40年來的傳統做法。

圖為2012年5月奧巴馬（右一）招待小布殊夫婦（圖中）一起在白宮參與小布殊畫像的揭幕儀式（美聯社）

美國全國廣播公司（NBC）報道，美國素來有現任總統在白宮東廳為上一任總統畫像揭幕的儀式，即使兩任總統屬不同黨派，儀式也會照常舉行，例如2012年奧巴馬招待前總統小布殊（George W. Bush）一起在白宮參與畫像揭幕儀式。

但報道引述知情人士稱，這個傳統將不會在特朗普任內舉行，若然特朗普在11月大選順利勝出連任的話，奧巴馬的畫像可能要到2025年才能在白宮展示。

NBC指出，特朗普並不擔心改變這種傳統，另一方面，奧巴馬也沒有興趣在特朗普政府內舉行這項儀式。

共和黨的特朗普與民主黨的奧巴馬政治立場不同，但特朗普對這位前總統的言語攻擊超越過去任何一屆的總統，又否定奧巴馬的醫保政策等，至於奧巴馬近期也更明顯表達出對特朗普政府的不滿，包括5月初有奧巴馬的會議錄音流出，他批評特朗普政府抗疫是「絕對混亂的災難」。