【新冠肺炎】疫情重創旅遊業　連累英國王室收入隨時大縮水

英國是新型冠狀病毒（COVID-19）疫情其中一個最嚴重的國家，至今有近25萬人確診、逾3.5萬人喪生，其中連王儲查理斯（Prince Charles）早前都證實受到感染，女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）則到溫莎堡（Windspr Castle）避疫。不過他們同時亦要面對疫情帶來的經濟衝擊，令一眾為王室工作的員工擔驚受怕。

英國《太陽報》（The Sun）5月19日報道，宮務大臣皮爾伯爵（Lord Chamberlain Earl William Peel）日前向王室員工發電郵，提到王室的財政出路，他估計2020年從觀光所得的收入會減少三分一。

觀光是英國王室的其中一項主要收入來源，在2019年就帶來超過7000萬英鎊（下同）進帳，例如當局會在女王外出避暑時，開放白金漢宮部分區域讓外界參觀，平均每年因此賺得1200萬，而溫莎堡的年度收入約為2500萬。受到疫情影響，王室日前宣布暫停對外開放這些措施，估計今年少收1780萬。

白金漢宮是英國王室收入的重要來源，平均每年帶來1200萬英鎊進帳。（AP）

皮爾伯爵指出，英國疫情的高峰雖已過，社交距離等抗疫措施未知何時結束，因此要假設措施會在日常生活回復正常前，仍需維持數周，甚至是數月。

收入減少，導致維持王室官方公務開支，被稱為「女王撥款」（Sovereign Grant）的資金可能受到影響。該筆撥款在2011年設立，取代以前從政府撥款的措施，王室利用觀光和教育等收入，將款項分配於王室員工的薪金、維護物業等開支。英國ITV電視台指，這筆撥款一直有增無減，去年的金額達8220萬，因此外界估計今年的款項可能相近。

聲明提到，全國經濟都受到疫情衝擊，王室亦毫不例外，但實際影響要待情況變得更明朗後才可掌握。不過有員工認為可能要凍薪和裁員，以及暫停招聘人手和擴建工作等，但皮爾伯爵強調這些可能性只是在初步討論階段。

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