泰王德國避疫攜20妃風流快活　15歲小王子「宅居」湖畔豪宅

泰王哇集拉隆功（King Vajiralongkorn）在新冠肺炎大流行期間，帶著20名「後宮」遠赴德國引發各界批評。外媒消息消息指出，15歲的提幫功王子也住在德國，但泰王卻選擇跑到40英里外的飯店，也讓提幫功王子「鑲金的孤獨生活」因此曝光。

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根據《每日郵報》報導，提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）住在德國一棟湖邊的別墅內，不僅有私人泳池和無敵美景，身邊也有20多名僕人服侍。但前王室人員爆料指出，身為王室唯一繼承人的提幫功患有自閉症，67歲的泰王無法接受自己的孩子有學習障礙，因此選擇將他送來德國。

提幫功的生母是哇集拉隆功第三任妻子西拉米（Srirasmi Suwadee），但西拉米在2014年被剝奪所有的頭銜，罷為庶人並逐出王室，儘管獲得約4000多萬港元的贍養費，卻也失去提幫功的監護權，提幫功之後再也沒有見過自己的母親。

瓦吉拉隆功曾在德國替提幫功慶祝13歲生日。（Twitter@KhaosodEnglish）

根據德國《圖片報》報道，提幫功在2011年就被送到德國巴伐利亞洲念書，住在費爾達芬格（Feldafing）的高級社區中，可以俯瞰整座施塔恩貝格湖（Lake Starnberg），且他德文說的比泰文還要好。

哇集拉隆功在泰國疫情最嚴重期間，住進德國南部的加米施－帕滕基興（Garmisch-Partenkirchen）四星級度假飯店，距離提幫功的住處有40英里遠（約65公里）。他也包下飯店4樓作為「自主隔離」的區域，20位後宮愛妃則隨侍一旁，目前不確定哇集拉隆功是否還在德國。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】