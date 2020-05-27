特朗普貼「黑人抬棺舞」嘲拜登失言　網民：太囂張但我喜歡

美國總統特朗普（Donald Trump）周二（26日）在Facebook上載一段二次創作影片，將民主黨總統參選人兼前副總統拜登（Joe Biden）的競選標誌結合近期網上大熱的meme「黑人抬棺舞」，嘲諷拜登將失去非裔美國人的支持。

特朗普上載的二創影片中，拜登早前失言的畫面跟「黑人抬棺舞被剪接在一起，棺木前端還植入了拜登的競選標誌；影片至今錄得逾30萬個讚好，有留言稱「你不得不承認特朗普太幽默」、「我急不及待看二人辯論」、「這絕對是我在今年內看過最好笑的事」、「想不到特朗普也如此熟悉網絡文化，老實說我從沒想過這會竟是出自一位總統之手」、「特朗普這樣做也太囂張了，不過我喜歡」。

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拜登在5月21日接受電台節目訪問期間曾對黑人主持說，如果對應該支持特朗普抑或拜登仍猶豫不決，主持人就不是黑人，外界將拜登的言論解讀為拜登已經認定黑人選民會投票給他；翌日拜登和全國黑人商會（U.S. Black Chamber of Commerce）通話時為言論道歉，承認不應如此輕率，「沒有人應該基於種族、宗教或背後投票給任何政黨」，強調不會將非裔美國人群體的支持視為理所當然。

（綜合報道）