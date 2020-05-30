金正恩「3歲學會開槍」神話不再？　朝鮮修正為4歲

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朝鮮官方過去形容最高領導人金正恩3歲就會開槍，不過韓國媒體5月30日報道，朝鮮有關部門已修正此說法，改為指金正恩4歲開始射擊。

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韓國媒體《朝鮮日報》30日報道，從該報社取得的朝鮮刊物發現，當地在去年修改內容，在朝鮮黨媒《文學新聞》一篇名為《回聲》的小說中，改為稱金正恩是4歲開始射擊。

報道介紹，《回聲》是一部偶像化小說，內容提及金正恩遵從父親金正日遺志，自主開發槍彈的過程。文中寫道，金正日父子去練槍，金正恩在結束射擊後臉色陰沉，金正日鼓勵他說：「臉色不太好。也對，我們大將從4歲開始就學會槍法，不會滿足於靜止不動的射擊目標！」

朝鮮以往宣傳金正恩的形象時，不單形容他3歲就會射擊，甚至有書籍描述他9歲時可於3秒內射出10發子彈，而且百發百中。

早前否認金日成能使用「縮地法」

這並非外界首次發現朝鮮修改對領導人偶像化的說法，5月20日，朝鮮《勞動新聞》首次否認前最高領導人金日成能使用「縮地法」（類似瞬間移動）的神話，直接指出「其實不可能有人時而消失，又時而出現，可以在地里縱橫馳騁。縮地法不是魔法師的靈性技術。」韓國媒體之後評價稱是「極其罕見」。

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